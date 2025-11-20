Photo: Kaoru Mochida

ガジェットを味方につけると良いことがあるのです。

奇跡も魔法もないんだよ。とシビアな現代社会。キッカケは小さなうっかりでも、それを起因としてその一日まるでダメ…なんて経験ありません？

そんな悲劇が起きようとしていた、ある朝のギズモード編集部員。今日は取材だというのに、クロダは自分のデバイスたちを見てフリーズしていました。

Photo: Kaoru Mochida

スマホもタブレットもバッテリー切れ間近。しかもストレージがいっぱいで、容量ゲージは右端に到達。頼みの綱のクラウドも容量不足の警告を恥ずかしげもなく連打しています。

そうだ、PCは!? まるで寝起きのように動きが鈍く、虹色のクルクル（処理待ちアイコン）がきれい…。詰め込みすぎはお前もなのね…。

「なんか今日はうっかりレベルが高いなぁ…」

と、まるで「ついてない日」の実績コンプリートしたかのような最悪の朝ですが、こんな状況から助けてくれるテクノロジーもあるんです。

Photo: Kaoru Mochida 写真左から「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」、「UGREEN FineTrack Smart Finder 充電式」、「UGREEN NASync DH2300 」、「UGREEN NASync DXP2800 」。

それがUGREENのNAS・モバイルバッテリー・紛失防止タグの「UGREEN三種の神器」。これらが彼女を救う鍵となってくれたのです。

これは、そんなひとつの朝から始まるテクノロジーの英雄譚。

「ストレージ地獄」から引っ張り上げてくれたヒーロー

Photo: Kaoru Mochida

「ともかく、写真も入らない容量不足をなんとかしなきゃ！」

デバイスたちから「容量ないよ」「もう無理だよ」と泣きつかれたクロダ。とりあえずPCを開くも、今から外付けストレージを買って…は間に合わないし、クラウドのプランを上げるには会社に申請も必要だし…うわぁぁ…。

と、頭を抱える彼女に気付いたのが編集部員・前野。

Photo: Kaoru Mochida

「UGREENのNASありますよ。編集部のものなので使っていいですよ」

先日導入した、最新NAS「UGREEN NASync DH2300」へと彼女を導きました。

ここで少しだけ説明しておくと、NASとは「ネットワークHDD」のこと。NASをルーターなどのネットワークに参加させることで、家でもオフィスでも PC・スマホ・タブレットのどれからでもアクセスできるストレージとなります。

つまりスマホやPCといった機器を問わず、有線・無線問わず、写真やファイルを預けたり、取り出したりできるってわけ。だからこそ、容量不足に陥ったときに、すぐに頼れる置き場所としてNASは心強いんです。

…と、説明も半ばにクロダ、さっそく「UGREEN NASync DH2300」にPCのデータのアップロードを開始。

Screenshot: ギズモード編集部

8コアCPUに高速LAN対応という構成のおかげで、クラウドとは比較できないほどサクサク。写真も動画も気持ちいいくらい一気に吸い込まれていきます。

この後、アップロード済みファイルをPCから削除して、ストレージのシェイプアップに成功。おかげでちょっと動かすだけで虹色のクルクルが多発していたPCは、快調を取り戻した様子。やっぱ詰め込みすぎはダメなんだなぁ。

さらに、今回オフィスにあった「UGREEN NASync DH2300」は最大60TBまで拡張できるので、PC全体のファイルをバックアップしておいたり、動画・写真・資料をとりあえず全部ここに入れても大丈夫！という容量の強さがありますね。これで一安心。

Screenshot: ギズモード編集部

「えっ、この子（NAS）写真分類までしてくれるんですか？ もうヒーローじゃないですか」

クロダが驚くのも不思議ではありません。UGREENのNASはAIによる写真管理機能が強力！人、場所、オブジェクトに応じて写真を簡単に整理してくれますし、写真の中のテキストだってキーワード検索で探せるんです。賢い。

おかげで今日使う取材の写真や資料も共有画像フォルダからすぐに発掘できました。

こうして、バックアップの優秀さと「探す時間」まで減らしてくれたUGREENのNASのおかげで、ストレージ満杯地獄から見事脱出。今日のような「ついてない」一日のスタートも挽回に成功したのです。やっぱ困ったときに助けになるのは、いつもガジェットによる効率化ですな！

「せっかくなら家用は…上位モデルにしよう」

と、その場で高性能な「UGREEN NASync DXP2800」とHDDをポチり。

ついていない一日は、楽しいお買い物の日にも変わったようです。やはり効率化は正義よ。

くっつけるだけで蘇生完了。クロダを救った充電ヒーロー

ストレージ問題を解決して、無事取材に出動！

…でも、思い出してください。問題が起こっていたのは「ストレージ」だけではありませんよね。そう、バッテリーも危機的状況…だったはずですが、おっと、クロダ余裕の表情です。

Photo: Kaoru Mochida

手元をよく見るとiPhoneに“くっついている”アイテムを発見。

これは取材に出る直前、前野から「これ、持っていきなさい」と手渡された秘密兵器。大容量でケーブルフリーな充電を実現できる「UGREEN MagFlow 10000mAh 25W」なのです！

まぁ、大げさに言いましたが、モバイルバッテリーです。

現代の必需品。でも、その機能は決して大げさじゃあないのです。どこがスゴイか？ というと、その技術。見た目こそよくあるマグネット式のバッテリーですが、最新の高速ワイヤレス充電「Qi2 25W」規格に対応。おかげで、従来の15W充電器と比べて約1.6倍のスピードで、スマホを高速充電できるんです。

たとえばiPhone 16 Pro Maxなら約30分で0％から50％まで回復。さらに大容量なiPhone 17 Pro Maxだって約38分で50％まで持っていけるそうな。このチャージ力はさすがの最新規格。

ワイヤレスのモバイルバッテリーって、ケーブルレスで使えてお手軽。だけど、充電がちょっと遅いよね…。みたいな弱点もあったのですが、このバッテリーならそんなストレスも過去になるのでは？

Photo: Kaoru Mochida

さらに便利、いつものメンバーが同時充電できる。

こちらも「UGREEN MagFlow 10000mAh 25W」のスゴイところ。ストラップにもなるUSB-Cケーブルも内蔵しつつ、ご丁寧にUSB-Cポートまで付いているのです。おかげで、スマホ＋タブレット＋イヤホンなどいつも持ち歩いている定番ガジェットの3台同時充電も朝飯前。

この場合、出力は分散されてしまいますけど、仕事の合間に置く＆つなぐだけで、それぞれを充電しておいてくれるのはやっぱり便利ですよね。おかげで、移動中も、取材現場も、休憩中のカフェでも。虫の息だったクロダのデバイスたちはしっかりと英気を養うことができました。

朝のストレージ地獄から始まった一日が、ここでようやく「息を吹き返した」瞬間です。

帰り道の絶望すら、テクノロジーで回避できる

Photo: Kaoru Mochida

無事に取材を終え、クロダの一日もそろそろエンディング。あとは帰るだけ…のはずでした。

「…鍵、どこ？」

バッグをひっくり返しても、ポケットを探しても見つからない。まさかのラストで「うっかり地獄・第三章」が開幕です。

今日はビジホか…、いやまずは交番か？ とこれからの運命に絶望し肩を落とすクロダでしたが…あることを思い出しました。

「事前にくっ付けておいた“アレ”があるんだった！」

クロダはハッと思い出して、iPhoneの「探す」アプリを起動。マップを見ると現在地と同じ場所に…反応あり！

慌てて編集部に引き返して…

「こちらの方から“音”がする…あった！」

ロッカーを覗くと、そこにちょこんと鍵、発見。こうして失ったかと思った鍵を無事回収できたのです。

この時クロダを救ってくれた救世主こそ、UGREENの忘れ物防止タグ「UGREEN FineTrack Smart Finder」。

これは、鍵やバッグ、パスケースなどに取り付けておくだけで、紛失したときに位置を知らせてくれる小さなタグ。見た目はシンプルなキーホルダー風ですが、中身はかなりのハイテク。

AirTag同様にAppleの「探す」ネットワークに対応しているため、世界中のiPhoneが捜索の手伝いをしてくれます。つまり捜索範囲は地球規模！（利用するにはiPhone、iPadが必要です）

さらに、今回クロダが場所を突き止められたように、アプリからの操作によって最大80dBでブザーを鳴らすこともできます。80dBといえば、地下鉄のホームくらいの音量。静かなオフィスならまず見逃しません。

USB-C充電式で、1回フル充電すれば最大1年間使えます。電池交換も不要でエコ仕様なのもGood。忘れっぽい人にも、地球にも優しい忘れ物防止タグとなっています。

「万が一に、と付けておいて本当によかったぁ…！ 」

こうして最後に訪れた最悪レベルの「ついてない」も、「UGREEN FineTrack Smart Finder」のおかげでなんとか回避。無事に帰路につくことができました。

絶望の最後に、ちゃんと希望が残っていて、今日の「ついてない」もこれでリセットです。よかったねクロダ。

「ついてねーな…」を帳消しにできる相棒たち

日は変わって週末。

クロダは先日の取材データを共有しようと、早速自宅に導入した「UGREEN NASync DXP2800」を起動。

「スマホの写真も膨大だし、動画の保存先にもしたかったから、性能良い方にしてよかった〜」

2.5GbEの高速LAN対応なので、PC内の重いファイルも素早く＆安定してアップロード・共有ができるのがこのモデルの強みですね。実際、数GBクラスの動画データもスルスルとバックアップ完了。

さらにDXP2800は、Intel N100搭載のCPUとM.2 SSDキャッシュのおかげで、PC・スマホ・タブレットからの同時アクセスだってサックサク。時間とファイル置き場の両方に余裕ができて、クロダもニッコニコ。

これなら、もうあんなストレージの悲劇は起こりませんね。

バッグに詰め込んだ最新のモバイルバッテリー、鍵に揺れる小さなファインダー。そして、リビングで静かに光るNAS。

午後からは友人とランチ。その時、きっと彼女は話すでしょう。こんなピンチがあったことを。そしてさまざまなテクノロジーが味方をしてくれたことを。

UGREENの三種の神器で「ついてねーな…」をチャラにできた。このテクノロジーの英雄譚を。

お得に購入できる特別クーポン Amazon ブラックフライデーにて、この記事で紹介した4製品を対象とした5% OFFクーポンを配布します。クーポン適用期間は2025年11月20日（木）0:00から12月1日（月）23:59まで。 ・クーポンコード：GIZMODO2511 ・クーポン対象製品：UGREEN NASync DH2300、UGREEN NASync DXP2800、UGREEN MagFlow 10000mAh 25W、UGREEN FineTrack Smart Finder ・割引率：5% OFF ・クーポン適用期間：2025年11月20日（木）0:00〜12月1日（月）23:59 ※クーポン・セールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

Source: UGREEN

Photo: Kaoru Mochida