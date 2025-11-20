華やかな芸能界で長く活躍する大物女優。専属運転手がいるのでは…と想像をする人も多いのではないでしょうか。



【ランキング】専属運転手を雇っていそうな女優、１位は？

株式会社NEXERと株式会社トランスアクトが行った「専属運転手を雇っていそうな女優」についてのアンケートで、1位に選ばれたのは国民的大女優の吉永小百合さんでした。調査は全国の男女1000人を対象に、2025年9〜10月にインターネットで実施されました。



1位：吉永小百合（226票）

・大御所だから。（20代・男性）

・80歳の大台に乗ってもなお精力的に活動している大女優なので、専属運転手で守られていると思う。（40代・女性）

・ご自身では運転しなさそう。（40代・女性）

・後部座席で静かに座ってそう。（50代・女性）

・もうお年ですから車で出かける際には専属運転手が必要。（60代・男性）



2位：米倉涼子（87票）

・ドラマのイメージで。（20代・男性）

・医師役の印象が強いので、忙しくてお金持ちのイメージがあるから。（40代・女性）

・ゴージャスな感じだから。（50代・女性）

・そりゃ彼女のような女優さんだったら専属運転手がいてもおかしくないと思う。（60代・男性）



3位：大地真央（75票）

・大御所というイメージだから。（20代・女性）

・宝塚出身なのでお手伝いの人が多くいそうだから。（40代・女性）

・豪勢なイメージがあるから雇っていそうな感じがする。（50代・男性）

・宝塚出身のスターで大女優だから、専属運転手の車で移動していそうなイメージをもつから。（60代・男性）

・ハードスケジュールそうだから、車の中で休んでいそう。（60代・女性）



4位：天海祐希（55票）

・豪勢な暮らしをしていそうだから。（20代・女性）

・セレブなイメージ。（30代・男性）

・自分では運転しなさそうです。（50代・女性）

・後部座席に座っているのが似合う。（50代・男性）

・品格と心づかいが素晴らしいから。（60代・男性）



5位：藤原紀香（54票）

・運転しなそうだから。（30代・女性）

・高級そうな車に乗っていそうなので。（40代・女性）

・ゴージャスなイメージがある女優なので。（50代・男性）

・高級車の後部座席にゆったりと座るのが似合いそうだから。（50代・男性）

・いかにも運転手がいそうな感じ。（60代・男性）



6位：沢尻エリカ（51票）

・ヘルタースケルターの映画でずっとマネージャーに運転させていたのでその印象が強い。（30代・女性）

・派手で女王様なイメージがあるから。（40代・女性）

・自分では運転しなさそう。（50代・男性）



7位：綾瀬はるか（42票）

・忙しくて多忙なイメージが強いからです。（30代・男性）

・誰もが知っている有名女優なのでクルマなしで外を歩けないと思うから。（50代・男性）

・車の中でも台本を読んでいる感じがするので、安心して車移動をしたいからです。（60代・女性）



8位：大竹しのぶ（37票）

・雰囲気的と大物女優だからそうだと思った。（20代・女性）

・大物女優であり自分では運転しそうにないので。（60代・男性）



9位：黒木瞳（34票）

・お嬢様っぽいから。（40代・女性）

・エレガントで品格があり、移動も含めて舞台のように整えていそうだから。（60代・男性）



10位：北川景子（33票）

・プライベートはゴージャスな感じ。（20代・男性）

・運転している印象がないから。（30代・女性）



【出典】

株式会社NEXERと株式会社トランスアクトによる調査