東海地方の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「伊勢志摩（三重県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ空気の中での長距離ドライブや帰省が増える季節です。 遠出の道中で見かけるとつい注目してしまうナンバープレートはありますか？
All About ニュース編集部は11月13〜14日、全国10〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、東海地方の「憧れのナンバープレート」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「響きが上品で、旅情を誘う。観光地らしい華やかさがあって憧れる」（50代女性／兵庫県）、「リゾート地で、キレイな海が見えるというおしゃれなイメージがあるから」（40代女性／愛媛県）、「神様が守ってくれそう」（30代女性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「お城や豪華爛漫なイメージがあるから憧れます」（40代女性／長崎県）、「高級車につけられているイメージや、大都市の象徴というステータスを感じる」（40代女性／愛知県）、「都会のイメージが強いのと、名古屋の人は運転が上手いイメージがあるため」（20代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：伊勢志摩（三重県）／72票2位は「伊勢志摩（三重県）」でした。伊勢市や志摩市をはじめ、鳥羽市などを対象に交付されています。伊勢神宮などの観光地としても知られるほか、海と山に囲まれた自然豊かな風景でリゾート気分を味わえることも魅力。上品さや高貴さが感じられるという回答者も多くいました。
1位：名古屋（愛知県）／85票1位は「名古屋（愛知県）」でした。名古屋市をはじめ、半田市、津島市などを対象に交付されています。中部地方最大の都市・名古屋の名を冠したナンバープレートは、都市としての風格や経済・文化の中心地としての誇りを感じさせます。全国的な知名度の高さも、選ばれた理由の一つと言えるでしょう。
