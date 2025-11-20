Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢33ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò¤Æ¤Ä¤ä¡õÌ¼¤È½Ë¤¦¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¤¤·¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ï11·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î´èÄ¥¤ê¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ì¤â³Ú¤·¤¯ÃúÇ«¤Ë¡£Â³¤±¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª33ºÐ¤Î°ìÇ¯¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¡¢2ËçÌÜ¤ÏÊ÷´ß¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢3ËçÌÜ¤ÏÉ×¤ÇÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¶µÍÜ°î¤ì¤ë¿Í¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¤¤·¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×¤È½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿Ê÷´ß¤µ¤ó¡£15Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤·¡¢ºÊ¤À¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤·¡¢¿§¡¹ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤É¤ì¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â½Ë¤¦10·î30Æü¤Ë¤Ï¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ê÷´ß¤µ¤ó¡£¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÊ÷´ß¤µ¤ó¤È¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÉ×ÉØ¤À¤±¤Ç³°¿©¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¸å¤âÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
