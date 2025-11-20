

千葉県流山市の流山おおたかの森駅周辺でウーバーイーツ配達をしてみました





連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第126回

ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！

＊ ＊ ＊

【画像】流山おおたかの森駅周辺の店の注文状況

首都圏ではここ数年、つくばエクスプレス沿線の住宅人気がじわじわと上がっています。

特に千葉県流山市の人気が高く、毎年発表される不動産・住宅サイトSUUMOの「住みたい街ランキング2025首都圏版」では、住みたい自治体ランキングの31位に「千葉県流山市」がランクイン。

また、住みたい街（駅）ランキングの16位、穴場だと思う街（駅）ランキングの6位にそれぞれ、千葉県流山市のつくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅が入りました。

9月19日に国土交通省が発表した基準地価から計算した全国の地価上昇率では、トップ100のうち、つくばエクスプレスの駅近くの土地が15ヵ所、千葉県流山市の土地が8ヵ所ランクインしていました。

流山市の地図や飲食店の位置を見ると、つくばエクスプレス沿線は駅前に商業施設が集まっていて、駅近くのエリアには15階から20階ほどの高さのマンションがあり、駅から徒歩10分から15分ほどのエリアには一戸建ての住宅が並んでいます。また、古くからある街道沿いに店舗を構えるファミレスがけっこうあります。

中、高層マンションは駅から近い建物でもマンションの入口から部屋までの移動に時間がかかります。また、一戸建ても駅から徒歩で片道10分から15分、往復で20分から30分かかり、外食のためだけにわざわざ出かけるのは面倒な距離です。ファミレスもやや離れた場所にあり、ウーバーイーツの注文に慣れている若い世代の方が購入しそうな新しい住宅がたくさんあります。

人気の街で、これだけの好条件が揃っているなら稼げないはずがない。ということで、千葉県流山市でウーバーイーツ配達をしてみました。

秋葉原駅からつくばエクスプレスの快速で25分。やってきたのは流山おおたかの森駅。全国の基準地価の上昇率トップ20のうち3つがこの駅周辺の土地です。

つくばエクスプレスの快速は同じく流山市にある南流山駅にも停車しますが、こちらはJR武蔵野線も通っている昭和時代からある駅で、新しい住宅は少なめなので、流山おおたかの森駅に来ました。

飲食店は駅周辺に多く、商品を届けてから再び駅周辺に戻るまでの時間のロスが見込まれるので、商品の受け取り場所や配達先が遠い場合に効率よく稼ぐことができる、報酬額を時給で計算するフラットレート（11時から13時58分まで時給1700円計算）を予約しておきました。

ウーバーイーツ配達員用アプリを開いて、フラットレートが始まる直前の様子を見てみると、南流山駅方面のファミレスは注文が多い赤い表示に、流山おおたかの森駅近くのケンタッキーフライドチキンも注文がまあまああるオレンジの表示となっています。



流山おおたかの森駅周辺の店の注文状況





駅近くでシェアサイクルを借りた後の11時に早速配達依頼が。最初に注文が入ったのは、そのケンタッキーフライドチキンから。駅周辺はマンションや商業施設が立ち並んでいますが、アプリの指示通りに自転車で15分ほど走ると周囲には畑が広がっていました。



流山おおたかの森駅から自転車で15分ほど走ると広がるのどかな光景





最初の配達が終わり、駅の方へ戻っている途中にも配達依頼が入ってきました。配達を始めてから15分でこのペースは、都内と変わらない感じです。

ですが、ここから依頼がピタリと止まりました。都内と違い、駅周辺にしか店がないので待機していると、30分ほどでやってきたのがマクドナルドの依頼。

駅から少し遠い一戸建ての並ぶエリアに配達して、駅方面へ戻っていると途中でまたマクドナルドからの依頼が来るも、再び依頼がストップ。その後はマクドナルドから1回、スターバックスから1回の依頼があっただけ。3時間で2168円しか稼ぐことができませんでした。



流山おおたかの森駅から少し遠い、一戸建てが並ぶエリア





最初に商品を受け取ったケンタッキーフライドチキンやマクドナルド、スターバックスは、店に行くとウーバーの注文と思われる商品がカウンターにかなりの数あったので、頼む人は多そうでした。

にもかかわらず、配達の数が少なかったのは、自転車配達員に仕事を依頼するような比較的短い配達距離の案件が少なく、バイクや軽自動車の配達員に依頼が流れたということでしょう。

というわけで、交通費と自転車のレンタル代を引くと赤字となった流山市の配達でした。ですが、街には若い人が多く、駅と一戸建ての住宅地がいい感じに離れていたので、日曜日や雨の日に配達を行なえば配達依頼も増えて、それなりに稼げるのではと感じました。

今後も気になる街があったら、ウーバーイーツ配達を通じていろいろ調査してみようと思います。

文・写真／渡辺雅史