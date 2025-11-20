ズザァァッ！ “ドリフト”でのアピールが止まらないサビ猫ちゃんへ「頭文字N」「公道最速理論ニャ」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『テレビでも紹介されたドリフト猫！！』という猫島のじかんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

テレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでも取り上げられた しゅ〜っとすべるサビ猫。 Instagramではドリフト猫と多くのコメントをいただきました。 そんなドリフト猫の最新動画を今回はお届けします！ 相変わらずすべってます。

投稿者さんが猫島で出会ったサビ猫ちゃん。

道路に頭をこすりつけるような姿勢を取ると、そのままシューッと滑ってドヤァと頭を揚げました。投稿者さんのインスタでは「ドリフト猫」と呼ばれたそう。話題になり、テレビでも「スライディングする猫」として取り上げられたのだとか。

しばらく寝っ転がってからサビ猫ちゃんは立ち上がりました。

他の猫は気にせず、シッポをピンと上げて投稿者さんのそばを歩いています。

そうしておもむろにズザァァッ！。ちょっとコロリン要素も入って可愛いです。

ちょっとドヤ顔っぽい表情を見せた後、気持ち良さそうに目を細めるサビ猫ちゃん。

その後もサビ猫ちゃんのスライディングは止まりません。

チラッと頭を上げるとこまでがセットです。

健気なような、やりすぎなような、サビ猫ちゃんの渾身のアピールに興味を持たれた方はぜひ動画をごらんください。

視聴者のコメント