ズザァァッ！ “ドリフト”でのアピールが止まらないサビ猫ちゃんへ「頭文字N」「公道最速理論ニャ」の声
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『テレビでも紹介されたドリフト猫！！』という猫島のじかんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
テレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでも取り上げられた しゅ〜っとすべるサビ猫。 Instagramではドリフト猫と多くのコメントをいただきました。 そんなドリフト猫の最新動画を今回はお届けします！ 相変わらずすべってます。
投稿者さんが猫島で出会ったサビ猫ちゃん。
道路に頭をこすりつけるような姿勢を取ると、そのままシューッと滑ってドヤァと頭を揚げました。投稿者さんのインスタでは「ドリフト猫」と呼ばれたそう。話題になり、テレビでも「スライディングする猫」として取り上げられたのだとか。
しばらく寝っ転がってからサビ猫ちゃんは立ち上がりました。
他の猫は気にせず、シッポをピンと上げて投稿者さんのそばを歩いています。
そうしておもむろにズザァァッ！。ちょっとコロリン要素も入って可愛いです。
ちょっとドヤ顔っぽい表情を見せた後、気持ち良さそうに目を細めるサビ猫ちゃん。
その後もサビ猫ちゃんのスライディングは止まりません。
チラッと頭を上げるとこまでがセットです。
健気なような、やりすぎなような、サビ猫ちゃんの渾身のアピールに興味を持たれた方はぜひ動画をごらんください。
視聴者のコメント
・ズザァァッ！！
・頭文字N
・公道最速理論ニャ
・にゃぽつฅ^•ω•^ฅ
・うぽつ