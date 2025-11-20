フォーシーム平均は術前155.8キロ→158.4キロ、カーブなどが新たな決め球に

ドジャースの大谷翔平投手は今季も投打で目覚ましい進化を見せた。2年ぶりの復活となった投手では14試合登板で1勝1敗、防御率2.87。投球内容を大きく向上させた。打撃でも自己最多55本塁打を放ち、メジャー断トツ146得点と好成績。3年連続4度目のMVPを受賞した今季をMLB公式サイトの「ベースボール・サバント」で紐解いた。

投手でまず目を引くのが球速だ。メジャー自己最速となる101.7マイル（約163.7キロ）を6月22日の敵地・ロイヤルズ戦、9月16日の本拠地・フィリーズ戦で記録。2023年9月の右肘手術前は2022年9月10日のアストロズ戦で出した101.4マイル（約163.2キロ）を上回った。

今季のフォーシーム平均球速98.4マイル（約158.4キロ）は2023年の平均96.8マイル（約155.8キロ）から1.6マイル（約2.6キロ）もアップさせた。エンゼルス時代は平均回転数2200台だったが、平均2467と球質も向上させている。

投げる球種も大きく変わった。フォーシーム（32.9％→38.8％）、縦に変化するスライダー（3.7％→11.3％）は手術前の2023年から投げる割合を増やす一方、故障につながりやすいと言われるスイーパー、スプリットの割合を減らした。術前は投げる割合が一番多かったスイーパーは35.1％から22.8％に、スプリットは5.8％から4.6％となった。

変化球の精度も上げ、カーブ（41.7％→55.0％）、スライダー（32.4％→44.4％）、スイーパー（36.9％→41.8％）は空振り率アップ。三振を奪える勝負球となり、相手打者からすれば、より球種を絞りにくくなった印象だ。

四球率11.1％→15.0％、メジャー自己最速193キロの打球速度も

主に1番スタメンだった打者では選球眼に磨きがかかった。シーズン119四球はキャリアハイで、四球割合は昨季11.1％から15.0％に上昇。初球スイング率は39.6％から33.6％と待つようになり、ボールゾーンスイング率は26.6％から26％に。よりボール球に手を出さなくなった。

長距離砲としても進化を遂げた。打球速度と角度の組み合わせが長打になりやすい理想的な範囲（バレルゾーン）に入った打球の割合を示すバレル率は昨季21.5％から23.5％に向上。昨年11月に左肩手術したのにも関わらず、9月2日のパイレーツ戦で放った46号ソロはメジャー自己最速120.0マイル（約193.1キロ）を記録した。

「すごく調子のいい時期みたいなのがあまりなく、ここまで来ている感じがある」。今季の打撃について9月にこう語っていたが、絶好調がなくても自己最多55本塁打を記録したのは驚異的だ。

ドジャース強力打線の中でもリーグトップの20敬遠を記録。移籍1年目の昨季の10敬遠から2倍増となり、10月27日のブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦では4打席連続敬遠も。徹底して勝負を避けられることで、打者・大谷が存在感を放った。（小谷真弥 / Masaya Kotani）