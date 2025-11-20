モスバーガーの「福袋」が発売決定！ “メロクロ”のエコバッグや食事券がセットでお得
「モスバーガー」は、12月30日（火）から、サンリオキャラクターズのマイメロディ＆クロミとコラボレーションしたグッズと、「お食事補助券」が入った「マイメロディ＆クロミ×モスバーガー『2026モス福袋』」を、全国の店舗で発売する。これに先駆け、11月25日（火）15時00分〜12月24日（水）の間、WEBにて事前予約が実施される。
【写真】限定デザインが超カワイイ！ 「2026モス福袋」の中身
■選べるエコバッグ付き
今回発売されるのは、「一緒なら、もっとずっとかわいい」がテーマの、オリジナル描き起こしデザインを使用したグッズと5000円相当（500円×10枚綴り）の「お食事補助券」をセットにした5000円のお得な福袋（価格は税込）。
オリジナルグッズは、マイメロディまたはクロミのデザインから選べる「フェイスポーチ付きエコバッグ」をはじめ、大小2サイズがそろう「メラミンプレート（2枚セット）」、表裏でデザインが異なる「サテンポーチ」の3品がラインナップ。いずれも、マイメロディとクロミの魅力が詰まった本商品限定のグッズとなっている。
なお、事前予約は1人5個までの個数制限付き。予約商品の受け取りは、12月30日（火）〜2026年1月12日（月・祝）までとなっており、12月30日（火）〜2026 年2月28日（土）の期間は店舗販売も実施される。
【写真】限定デザインが超カワイイ！ 「2026モス福袋」の中身
■選べるエコバッグ付き
今回発売されるのは、「一緒なら、もっとずっとかわいい」がテーマの、オリジナル描き起こしデザインを使用したグッズと5000円相当（500円×10枚綴り）の「お食事補助券」をセットにした5000円のお得な福袋（価格は税込）。
なお、事前予約は1人5個までの個数制限付き。予約商品の受け取りは、12月30日（火）〜2026年1月12日（月・祝）までとなっており、12月30日（火）〜2026 年2月28日（土）の期間は店舗販売も実施される。