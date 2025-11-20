Q 福祉事務所から突然「扶養届書」の提出を求める手紙が届きました。疎遠な兄が生活保護を申請したようです。私の経済状況まで聞かれています。仕送りをしないといけないのでしょうか。

A 生活保護の申請があると、福祉事務所は、申請者の親族に、申請者を支援できるか確認するため、扶養届書の提出を求めます。お兄さんが生活保護を申請したため、あなたに封書が届いたのだと思います。もし、あなたがお兄さんに仕送りをするなど金銭的な支援をする場合は、生活保護費の支給よりも、あなたの支援が優先されます。

もっとも、兄弟姉妹に経済的な余裕がないのに、申請者を扶養する義務を負わされることはありません。支援できないことを記入して扶養届書を提出してください。そうすれば、福祉事務所があなたに対して、お兄さんを経済的に支援するよう求めることはありません。安心してください。

あなたがお兄さんに対してできるのは、経済的な支援だけではありません。例えば月に1回、安否確認の電話をする。お兄さんに何かあった際の緊急連絡先になる。それも立派な支援です。無理のない範囲でできる支援がある場合には、それを扶養届書に書いて提出することを勧めます。

日本弁護士連合会は26日午前10時〜午後8時に全国一斉生活保護ホットライン＝フリーダイヤル（0120）158794＝を開設します。生活保護について分からないことや、不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

（福岡県弁護士会・眞鍋彰啓）