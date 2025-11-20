【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）

【映像】右足を出し左足で挟む…危険な「カニバサミタックル」

U-17日本代表のMF野口蓮斗（広島ユース）が、危険なスライディングを受けてピッチ上に倒れ込んだ。U-17北朝鮮代表の激しいプレーに、解説を務めた元日本代表DFやファンが非難の声を上げた。

日本時間11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で日本は北朝鮮代表と対戦。1ー1の末に迎えたPK戦を5ー4で制して、6大会ぶりに日本史上最高タイ記録となるベスト8進出を果たした。

北朝鮮のハードなプレーに苦しんだ試合でもあった。例えば1点リードで迎えた58分、3分前に交代でピッチに入っていた野口が、危険タックルの被害に遭っている。

自陣ボックス付近で、DF竹野楓太（神村学園）がMFソ・ジンソンを突っついてボールを奪う。こぼれ球に反応した野口が前線に大きく蹴り出そうとした次の瞬間、ソ・ジンソンがスライディングを見舞った。これが野口の左足を挟み込むような形となり、当然ながら倒れ込む。ソ・ジンソンにはイエローカードが提示された。

「野口くん大丈夫か？完全に挟みに来てたな」の声も

解説を務めた名良橋晃氏も、思わず「危ないよ！アフターがちょっと危ない」と漏らす。さらに「当然怖さはありますけど、怯まずに」と日本の選手たちにエールを送りながらも、「いやー、挟んできてますもんね」とあまりの激しさに怒りを露わにした。するとSNSのファンたちも「カニバサミ危ないだろ」「これはひどい」「野口くん大丈夫か？完全に挟みに来てたな」「サッカーしようぜ…」などの声を上げる事態となった。

顔を歪めながらも野口は立ち上がってプレーを続けたが、1ー1の状況で後半アディショナルタイムに小林柚希（大宮U18）との交代でピッチを後にしている。

2008年4月20日生まれの17歳である野口は、名門・広島ユースで1年生からプレミアリーグに出場してきた逸材。ゲームをコントロールできる司令塔として、U-17日本代表の立ち上げから名を連ねてW杯の舞台に立っている。

なお、勝利した日本代表は11月21日の準々決勝ではオーストリア代表と対戦。大会史上初のベスト4進出を目指す。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

