【福袋2026】昨年即完売！「ブラックサンダー福箱」が今年は選べる3種に “超リアル”クッション＆話題のマフラーが登場
有楽製菓は、限定グッズが入った「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」、「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」、そしてワクザク SHOP（豊橋夢工場直営店）限定の「ワクザクSHOPトクトク福袋」の計3種類を27日より有楽製菓公式オンラインショップ、ワクザクSHOPにて予約および抽選販売を順次開始する。
昨年発売したブラックサンダーの福箱は、販売開始からわずか1分足らずで完売。「欲しかったのに買えなかった」「もう少しチャンスがほしい」といった声を受け、今回のブラックサンダー福袋は、“昨年を超えるワクワク”を詰め込み、バージョンアップした。
販売方法も見直し、限定クッションが入った「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」は、これまで公式オンラインショップを利用した人に向けた先行予約販売と、新規の利用者も参加できる一般予約販売の2段階で展開する。
さらに、超限定アイテムを含む「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」は抽選販売とし、先着順ではなく“誰にでもチャンスがある”公平な仕組みを導入した。
■福袋ラインアップ紹介（価格は全て税込）
「ブラックサンダー無限ザクザク福袋（限定クッション入り）」1万4800円
ブラックサンダーシリーズ 17種類、オリジナルグッズ3種類、公式オンラインショップと直営店で利用できる割引券が入った、ボリューム満点のセット。まさに無限ザクザクな豪華仕様。みんなでワイワイ開けてシェアしてもよし、自分へのご褒美に「ブラックサンダー生活」をじっくり満喫するもよし。開けた瞬間からワクワクが止まらない。
そして目玉は、ブラックサンダー約 31個分サイズの「ブラックサンダー クッション」。オンラインショップでクッションが手に入るのは福袋だけ。まるで本物のお菓子がそのまま飛び出してくるようなワクワク感とふわふわ＆やわらか〜い手触りとなっている。お昼寝やリラックスタイムのおともに映画や読書、ゲームなど、“ごろごろタイム”をイナズマ級！にグレードアップ！する。
内容：
ブラックサンダー クッション 1セット
ブラックサンダー保冷剤 1個
ブラックサンダーステッカー 1枚
割引券 計1500円分
ブラックサンダー 1箱（20本入）
ブラックサンダー 至福のバター 1箱（20本入）
ブラックサンダー ビター 1箱（20本入）
ミルクないちごのサンダー 1箱（20本入）
柿の種サンダー 1箱（20本入）
モンブランのサンダー 1箱（20本入）
ブラックサンダーミニバー 1袋
ブラックサンダーミニバー アーモンド＆ヘーゼルナッツ 1袋
ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド 1袋
ミルクのサンダーミニバー 1袋
いちごのサンダーミニバー 1袋
トースト専用ブラックサンダー 2枚
トースト専用ブラックサンダー きなこ 1枚
ブラックサンダーザクザククリーム 1個
京都ブラックサンダーお濃茶 1箱（8袋入）
白いブラックサンダー 1袋（577グラム（標準40袋入））
ピンクなブラックサンダー 1袋（10袋入）
「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」5800円
社長が身にまといSNSで話題となった“ブラックサンダー マフラー”がついにグッズ化。軽くて暖かいダウン素材を採用し、遊び心と実用性を両立した特別仕様。しかも数量限定の抽選販売。当選確率はイナズマ級!?の激レアな福袋となっている。
内容：
ブラックサンダー マフラー 1個
ブラックサンダー 1箱（20本入）
ミルクのサンダーミニバー 1袋
いちごのサンダーミニバー 1袋
トースト専用ブラックサンダー 2枚
トースト専用ブラックサンダーきなこ 2枚
「ワクザクSHOPトクトク福袋（限定クッション入り）」5500円
ブラックサンダー史上初となる工場見学施設「ブラックサンダー ワクザクファクトリー」が今年5月にオープン。ワクザクファクトリーに併設し、同時オープンした「ワクザクSHOP（豊橋夢工場直営店）」限定の福袋となる。
内容：
ブラックサンダー クッション 1セット
ブラックサンダー 保冷剤 1個
ブラックサンダー ステッカー 1枚
割引券 計800円分
ブラックサンダー 1箱（20本入）
ブラックサンダーミニバー アーモンド＆ヘーゼルナッツ 1袋
ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド 1袋
白いブラックサンダー 1箱（16袋入）
ピンクなブラックサンダー 1袋（10袋入）
トースト専用ブラックサンダー 2枚
トースト専用ブラックサンダーきなこ 1枚
