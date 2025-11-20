11月16日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、箱根駅伝の前哨戦と言われる「MARCH対抗戦 2025」を特集。強豪・青山学院大学の学生寮に、 同対抗戦の応援スペシャルサポーターを務めるアイドルグループ「僕が見たかった青空」が潜入した。

【映像】おいしそう…青学・町田寮 実際の食事メニュー

“僕青”メンバーが突撃したのは青学の町田寮。強豪チームで切磋琢磨する選手たちは一体どんな生活をしているのか？ 彼らが英気を養うプライベート空間を岩本理瑚と早崎すずきがチェックすると、金澤亜美と須永心海はスポーツ選手の旺盛な胃袋を支える食堂へ向かう。

陸上部OBであり、選手たちの料理と栄養管理を担う専属シェフの鶴貝さんは、長距離ランナーに適した食事を1日2食提供。「長距離選手は細いイメージがあるが、食べないとどんどん痩せて怪我をする危険性がある」とのことで、「糖質60％、タンパク質18％、脂質25％以内」のバランスを考慮しているという。

また、通常18〜29歳の男性の1日の必要カロリーは2600キロカロリーとされているところ、青学の選手たちは3600キロカロリー摂取しており、その運動量の激しさがうかがえる。1日に700キロ以上を走るという選手たちのために、脂質を抑えつつ炭水化物とタンパク質をとることができる、いわゆる“ご飯がススム”メニューを意識しているようだ。

この日のメニューは豚肉と鶏むね肉のチーズハンバーグやクリームシチューで、トレーニングに参加した岩本が選手たちと並んでご相伴に預かることに。「組み合わせが全部おいしい」「タンパク質も入ってて超おいしい」と、“おいしい”を連発しつつ食レポする岩本の様子に、視聴者からは「我が家より豪華」「めっちゃ美味しそ〜」「こんなメニュー食べたいわ」といったコメントが寄せられていた。

（ABEMAスポーツタイム）