トレンディドラマブームをけん引した超大物女優が、柴咲コウを追い詰める。柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の第1話、大手芸能事務所社長役の鈴木保奈美が恐ろしい。

【画像】「独立事務所は許さない」大手芸能事務所社長・鈴木保奈美の怖すぎる演技

華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。スキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤裸々に描く。

業界も注目する話題作で鈴木が演じるのは、老舗芸能事務所KODAMAプロダクション社長の児玉蓉子。人気俳優を引き抜いて独立した井岡咲（柴咲コウ）の前にそびえる強敵であり、最競合相手である。

第1話冒頭から注がれる、児玉社長の咲に対する“目の敵”っぷりが怖い。咲が立ち上げた芸能事務所Rafaleから再スタートを切った人気俳優・藤原玖生（浅香航大）に対して先制パンチとばかりにいちゃもんを付けるのだが、その圧力のかけ方に児玉社長の狡猾さが表れている。

KODAMAプロダクション所属の大物俳優・麻生秀人（鈴木一真）とのイベント登壇において、着用する衣装を本番直前に変更。麻生のスーツを藤原が着るはずだった衣装とあえて同じものにし、藤原側に別衣装を用意するよう注文を付ける。

この露骨な嫌がらせに機転を利かせて乗り越えた咲に対して、児玉社長は無言能面ガン飛ばしの後「似合ってるいるじゃな〜い」と白々しく嫌味。咲が花を持たせる意味で今回の共演に感謝すると、「そうねえ、これで私たちの関係が円満だって業過にアピールできたもの」と言外に“円満ではない”事を強調して来たりする。

そんな中、玖生に不貞スキャンダルが勃発。事務所が小さく力のない咲は、藁をも掴む思いで古巣であるKODAMAプロダクション会長の児玉茂（柄本明）と面会。報道制限をしてほしいと頭を下げる。

それにも児玉社長は首を突っ込み、咲が独立の際に言った「これまでとは違うやり方でこの業界を生きていく」という旨の言葉を引き合いに出して「それにしてはずいぶん自分勝手じゃない？無様ねえ。自分のタレントの不祥事は自分で解決しなさい！それが事務所の仕事でしょう!?」と突き放す。さらに部下に対して「例のドラマ、玖生の枠が空く。すぐに代役リストをまとめて送ってくれる？」と恐ろしい先手を打ってくるのだった。

児玉社長による徹底した競合&新芽潰し。それを昭和・平成・令和の芸能界をサバイブしてきた実力派・鈴木保奈美に務めさせるというキャスティングに痺れるとともに、鈴木自身の実感が込められたかのような熱演も100点満点。オールド芸能界VSニュー芸能界の熾烈な駆け引きの攻防にも注目したい。