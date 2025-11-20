北陸4市で初雪はまだ観測されていませんが、冬を迎える準備は着々と進み、山沿いでは、一足先に本格的な降雪や積雪シーズンを迎えました。現時点の予想では、この先10日間程度は、平地で降雪や積雪はほぼ見込まれませんが、放射冷却による厳しい冷え込みで、湿潤路面の凍結に注意が必要な状況が次第に増えていく見込みです。本格的な冬は目前に迫っています。使用限度内の凍結路面にも有効な冬用タイヤへの交換を急いで下さい。

路面に残る雨水等 気温3度程度でも放射冷却で凍結のおそれ

路面に雨水等が残る中、天気が回復に向かう過程で、放射冷却現象が強まると、地上付近の熱が奪われて、路面温度はその周囲の気温以上に低下していくことがあります。



こうなると、外気温がプラスで、降ひょう・降雪・積雪が無くても、湿潤路面は凍結することがあり(例:外気温2.5度でも路面温度は-0.8度まで低下する場合など)、ノーマルタイヤでの走行は大変危険となります。多くの自動車メーカーは、外気温3度を目安に音声や文字でアラートを出してドライバーに注意を呼び掛けるようにしているようです。本格的な冬は目前に迫っています。使用限度内の凍結路面にも有効な冬用タイヤへの交換を急いで下さい。

周囲より気温が低く湿潤路面が凍結しやすい場所は

橋や歩道橋の上などの風の通り道となりやすい所、トンネルの出入り口付近や日陰では周囲より気温が低くなりがちです。路面に雨水などが残っていたり、トンネル付近からの漏水があると、厳しい冷え込みで凍結しやすくなることがあります。また、いつまでも積雪が融けずに残りやすいのもこのような所です。このような所では、仮に晴れていても、路面状況に注意しながら、自動車の運転等はスピードを控えめにするようにしましょう。