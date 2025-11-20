太陽系を横断する星間彗星3I/ATLASをNASAの複数探査機が観測

NASAは日本時間の20日、太陽系を通過中の恒星間天体「3I/ATLAS」を捉えた新しい画像を複数公開しました。

「3I/ATLAS」は、太陽系外のはるか遠い宇宙から飛来する「恒星間天体」です。恒星間天体が確認されたのは観測史上3つ目です。

NASAなど世界の宇宙機関が、前例のない太陽系全体規模の観測ミッションを展開し、複数の探査機や望遠鏡を使って追跡しています。

太陽系外から高速で飛来した「3I/ATLAS」をめぐっては、一部で「異星人の宇宙船」や、「知的生命体の関与」について噂や憶測がありましたが、NASAは日本時間の20日朝に開いた会見で否定しました。

火星探査機が最接近画像を捉える

「3I/ATLAS」が太陽系の惑星で最も接近したのは火星で、10月に火星から約3,000万キロメートルの距離を通過しました。火星やその周辺の３機のNASA探査機が、最も近い距離から「３I/ATLAS」を撮影しました。

火星周回探査機「マーズ・リコネッサンス・オービター（MRO）」は、「3I/ATLAS」の最接近画像の一つを撮影。一方「MAVEN（火星大気・揮発性物質進化探査機）」は、彗星の組成解析に役立つ紫外線画像を取得しました。

火星の地表にいる探査車「パーシビアランス」もその搭載カメラを使用し、2025年10月4日に「3I/ATLAS」のかすかな姿を捉えました。撮影時、「3I/ATLAS」は火星から約2,990万キロメートルの距離でした。

太陽観測衛星群による独自の観測

NASAの太陽観測ミッションの中には、地上の望遠鏡では不可能な太陽近くの領域を観測できる能力を持つものがあり、地球から見て太陽の裏側を通過す「3I/ATLAS」を追跡することができました。

NASAの「STEREO（太陽地球関係観測衛星）」は9月11日から10月2日まで画像を撮影。時速約約21万キロメートルという驚異的な速度で太陽系を移動する「3I/ATLAS」を、可視光撮像装置「Heliocentric Imager-1」で捉えました。

ESA（欧州宇宙機関）とNASAの「SOHO（太陽・太陽圏観測衛星）」も10月15日から26日まで「3I/ATLAS」を観測しました。SOHOは太陽地球ラグランジュ点1（L1）と呼ばれる重力均衡点を周回していて、地球から約358万キロメートルの距離から「3I/ATLAS」を捉えました。

NASAの「PUNCH（太陽コロナなどを観測）」の画像には、9月20日から10月3日までの観測中に「3I/ATLAS」の尾が写っています。サウスウェスト研究所の惑星科学者ケビン・ウォルシュ氏は「私たちはまさに観測システムの限界に挑戦しているのです」と述べています。

小惑星探査機も観測に参加

太陽系内の小惑星調査へと向かう途中にあるNASAの探査機「サイキ」と「ルーシー」も3I/ATLASの観測に参加しました。

9月16日、「ルーシー」は約3億8,600万キロメートルの距離から、高解像度白黒撮像装置を使用して一連の画像を撮影しました。画像を重ね合わせることで、彗星のコマ（中心部を取り囲むガスと塵のぼんやりとした様子）と、彗星の尾の詳細が明らかになりました。

「知的生命体の関与」の噂とNASAの見解

「3I/ATLAS」が太陽系外から飛来したことから、その正体をめぐっては「エイリアンの宇宙船ではないか」「知的生命体の関与があるのではないか」といった噂や憶測が一部で飛び交いました。

これに対し、日本時間の20日朝に開いた会見でNASAの担当者は「あらゆる科学的な仮説を歓迎する」としつつも、観測データに基づき、その可能性を明確に否定しました。

NASAの担当者は、「発見直後に、人工的な技術の証拠がないかを確認したが、そのようなものは一切見られなかった」と説明。「すべての証拠が、これが彗星であることを示している」と結論付けました。

NASAの観測データによると、「3I/ATLAS」は太陽系の彗星と同様に、太陽に近づくにつれて核からガスや塵を放出し、「コマ」と呼ばれる雲や尾を形成していることが確認されています。

一方で、放出される二酸化炭素と水の比率や、ニッケルと鉄の量が、太陽系の一般的な彗星とは異なることも判明しました。

NASAの研究者は、この違いを知的生命体の証拠ではなく、「形成された環境の違い」であると説明しています。

会見の中で研究者は、「ハワイのコーヒーとスマトラのコーヒーの味が違うようなもの」と例え、育った環境（星系）が違うために性質に差はあるものの、あくまで自然に形成された「彗星」であると解説しました。

１２月に地球に最接近 今後の観測予定

「3I/ATLAS」は、12月半ばに地球に最接近し、約2億7,400万キロメートルまで接近する予定です。これは地球と太陽の距離のほぼ2倍に相当し、地球に衝突する危険はありません。

NASAは、「3I/ATLAS」が太陽系を旅し、2026年春に木星軌道を通過するまで、観測を継続する予定です。

