若槻千夏、ボジョレー ヌーヴォーのパッケージが先バレ スタッフがミスで“アンベール” 報道陣に“圧”「大人ですから大丈夫ですよね？」
タレントの若槻千夏が20日、都内で行われたサントリー『ボジョレー ヌーヴォー2025』解禁＆『ヌーヴォーウィーク』1日宣伝部長就任イベントに参加した。
【全身ショット】素敵…！鮮やかな黄色のドレスで登場した若槻千夏
イベントでは、ボトルの刷新サれたラベルをアンベールすることに。ただ、パッケージのパネルを壇上に運ぶ際にスタッフが“アンベール”してしまうハプニングが。まさかの先バレに会場には笑いに広がった。しかし、百戦錬磨の若槻らしく「皆さん、大人ですから大丈夫ですよね？」と報道陣に何も見なかったようにプレッシャーを掛けていた。そして、改めてお披露目され「パッケージがポップでかわいくてお気に入りです」と話していた。
また、1日宣伝部長の委嘱式も。パッケージを模した委嘱状で、若槻は「玄関に飾ります」とらしく雑にトーク。そして「解禁で〜す」とキャピキャピテンションで乾杯の音頭を発声したが、納得いかなかったようで「やり直していいですか？」と要求。今度は「解禁」としっとり大人の雰囲気で話していた。
今年のボジョレー ヌーヴォーは「感想や猛暑など気候にも恵まれ近年でも際立って良い仕上がり」と説明された。サントリーの吉雄敬子ワイン本部長は「久しぶりに、良いヌーヴォー」と評価していた。
