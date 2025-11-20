レインボー池田、ネイルサロンで“男性の生きづらさ” 美容意識高く「ニキビひとつでストレス」
お笑いコンビ・レインボーの池田直人（32）が、19日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして出演。特別企画「男女逆転！男もツライよ！男のお悩み相談SP」で、男性が感じる生きづらさについて率直に語った。
【画像】イタすぎ高校生時代明かしたレインボー池田
「男ももっと美容を楽しみたい」というVTRに共感した池田は、日頃からホワイトニング、眉毛サロン、フェイシャルエステ、痩身エステに通い、美容を楽しんでいると明かす。さらに最近はジェルネイルにも挑戦しているといい、気になるネイルサロンの多くが女性専用であることに「生きづらさを感じる瞬間が多い」と本音を語った。
MCを務めた大久保佳代子から「それが楽しくてやってるんだもんね？」と問いかけられると、池田は「めっちゃ楽しい！ ニキビひとつで本当にストレス」と笑顔で即答。スタジオからは「素晴らしい！」と拍手が起こった。
