断っているのに、しつこく言い寄ってくる人っていますよね。同じ職場の相手だと本当に困ります……。今回は、そんな状況を救ってくれたお父さんのエピソードをご紹介します。

寂しいなら私と…

「高校時代、バイト先の先輩に言い寄られて困っていました。やんわり断ってるのに全然聞いてくれないし、電話に出たら何時間も長話してくるし……。同じバイト先だからブロックするわけにもいかず、私がバイトを辞めるしかないのかなって悩んでいました。

ある日、家族で外食していたら先輩からメッセージが何回も送られてきました。『寂しいから電話しよ』『〇〇ちゃんの顔が見たい』『自撮り送ってよ』『セクシーなやつ（笑）』など、本当に気持ち悪くて……。その様子を見ていた父が、私の代わりに先輩にメッセージを送ってくれました。

『父です』（無表情の自撮りとともに）『今、家族で食事に来ています』『寂しいのであれば私と電話しましょう』『男同士のほうが共感できることも多いでしょうから』というメッセージを送った途端、先輩からは一切連絡が来なくなりました（笑）。

その後、先輩はバイト先でも話しかけてこなくなりました。まさか父親が出てくるとは思わなかったんでしょうね。父いわく、『こういう男は、男親が出てくると弱い』のだとか。父に感謝です」（体験者：20代女性・学生／回答時期：2025年9月）

▽ 女の子に「セクシーな自撮りを送って」なんて言ってくる男性、ろくな人じゃないと思います……。お父さんが守ってくれて本当によかったですね。

