幾田りら、韓国ドラマ『明日はきっと』オリジナルサウンドトラック参加決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、12月7日よりPrime Videoにて独占配信がスタートする韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：『ギョンドを待ちながら』）の劇中で使用されるオリジナルサウンドトラックに、ボーカル・日本語詞の作詞を務めた楽曲で参加することが発表された。幾田が韓国ドラマへのオリジナルサウンドトラックに参加するのは今回が初となる。

■ドラマのティザー映像とキービジュアルも公開！

本作は、大ヒットドラマ『梨泰院クラス』『キム秘書はいったい、なぜ？』『サム、マイウェイ～恋の一発逆転！～』やハリウッドのアクション映画『マーベルズ』『コンクリート・ユートピア』『ドリーム ～狙え、人生逆転ゴール！～』など、韓国だけでなく日本、そして世界的な人気を誇るパク・ソジュンと、世界的大ヒットとなったドラマ『イカゲーム』シーズン2で活躍し、日本でも人気を博している注目の俳優ウォン・ジアンが主演の、初恋の相手との運命的な再会を巡る純愛ラブストーリー。

日本配信日は12月7日に決定し、併せて、過去と現在をそれぞれ描くティザー映像2本とキービジュアルも解禁。

さらに、11月27日にパク・ソジュンとウォン・ジアンが本作のプロモーションのために来日することも決定している。

楽曲の詳細は後日解禁となるので、続報を待とう。

■ドラマ『明日はきっと』あらすじ

本作の主人公は、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（演：パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（演：ウォン・ジアン）。20歳で出会い恋に落ちたふたりは、2度の別れを経験する。月日が経って30代後半になり、新聞社で芸能ニュースを追うジャーナリストとして忙しい日々を送っていたギョンドは、とある人気芸能人の不倫スキャンダルの記事を執筆。実はそのスキャンダルの渦中にいた男性は、一途に想い続けていた初恋相手・ジウの夫だった。ジウの夫の不倫スキャンダルをギョンドが報じるという、予期せぬ運命で引き寄せられ衝撃的な“3度目の再会”を果たしたふたりの行き着く先とは？

■【動画】ドラマ『明日はきっと』ティザー映像

■【画像】ドラマ『明日はきっと』キービジュアル

■番組情報

『明日はきっと』（原題：『ギョンドを待ちながら』／英題：『Surely Tomorrow』）

12/07（日）よりPrime Videoにて独占配信

※以降、毎週土日に1話ずつ配信

キャスト：パク・ソジュン ウォン・ジアン 他

監督：イム・ヒョヌク

脚本：ユ・ヨンア

主題歌：ソン・シギョン

(C)SLL Joongang Co.,Ltd. All Rights Reserved.

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/