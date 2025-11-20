『黄金のワンスプーン！』（TBS系）の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）が料理を味わう“もぐ舘”ショットが公開され、反響が寄せられている。

【画像】宮舘涼太のもぐもぐショット／【画像＆動画】宮舘涼太＆浮所飛貴（ACEes）の仲睦まじいやりとり

■白シャツ×サスペンダー×蝶ネクタイのクラシックスタイルで、上品に料理を味わう宮舘涼太

公開された写真で宮舘は、白シャツにサスペンダー、蝶ネクタイを合わせたクラシカルな装い。流れるように整えられた黒髪と、胸元に添えられた深紅のバラのブローチが、“舘様”らしい気品をより一層引き立てている。

テーブルでフォークとナイフを上品に扱い、ステーキを口元へ運ぶ横顔は端正そのもの。もぐっとした口元の愛らしさも相まって、思わず見惚れる仕上がりに。「#ワンスプもぐ舘写真館」「#冬の舘祭り」「#ワンスプーンだって止まらない」と、愛のこもったハッシュタグも添えられている。

ファンからは「もぐ舘様は幸せと平和の象徴」「もぐ舘見てるだけで幸せ」「お口とんがっててかわいい」「食いしん坊感あって好き」「陰影が美しくて絵画のよう」「美味しそうに食べる姿もエレガント」「食べ方も美しくて惚れ惚れ」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太＆浮所飛貴（ACEes）のやりとりも話題に！

なお、11月21日の放送にはACEesの浮所飛貴が出演。同アカウントでは宮舘と浮所（所様）の仲睦まじいやりとりも公開され、ファンを喜ばせている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/