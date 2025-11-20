「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在でＦｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



同社は１２日の取引終了後に２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比で３割近い増収となった一方で、営業利益は２ケタ減となった。発表翌日の同社株はストップ安に売られ、１０００円の大台を割り込むこととなったが、ネット系証券の投資判断と目標株価の引き上げの動きが刺激材料となって１８日に株価は急反発。１０００円を上回る価格帯まで戻している。直近では三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券がデジタル・アセット事業の参入においてフィナＨＤの証券インフラＢａａＳを基盤システムとして採用。大手金融機関を顧客に持つ企業として事業拡大期待は根強い。株価の反騰攻勢を見込んだ投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



