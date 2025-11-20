¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÊÒÎÚ¤â¡¡¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù¤ÇÃÎ¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Î¸¶ÅÀ
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸¤¯Ì¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù¤¬¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¤Î¤Î¤Á¡¢Prime Video¤ÇÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Çµ±¤¯¥¨¥í¥¹¤È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¡ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎËÜ¼Á¤òÉ³²ò¤¯
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤¬17ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤¤¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥Ã»ÊÔ½¸ 17-21¡Ù¡¢¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥Ã»ÊÔ½¸ 22-26¡Ù2ºý¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ8ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿¤â¤Î¡£À½ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ZEXCS¡¢¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡¢GRAPH77¡¢100studio¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥Õ¥«¡¢P.A.WORKS¤È¤¤¤¦¡¢µ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¡²è²È¤Î½é´ü¤«¤é¤ÎÃ»ÊÔ¤ò°ìµ¤¤Ë±ÇÁü²½¤¹¤ë´ë²è¤Ï¡¢°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¡£À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢Ã»¤¤¾å±Ç»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶½¹ÔÅªÀ®¸ù¤æ¤¨¤À¤í¤¦¡£Ã»ÊÔ½¸¤È¤¤¤¦À¼Á¤æ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ½ºî´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤µ¤»¤é¤ì¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡¢ÆÃ°Û¤ÊËÜ¥·¥êー¥º¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÁê±þ¤«¤ÄÆÃ°Û¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢ºÜºîÉÊ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢2019Ç¯¤è¤ê¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¤µ¤ì¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÃ»ÊÔºîÉÊ·²¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Îºî²ÈÀ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤¯¡¢¡Ö½éºîÉÊ¤Ë¤Ï¤½¤Îºî²È¤Î¡È³Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤«¤éÈà¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤¬¿ä¤·ÎÌ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎºîÉÊ·²¤«¤é¤ÏÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¸Ä¿Í¤ÎÀº¿ÀÀ¤¹¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ä¿Í¤ÎËÜÅö¤Î¿´¾ð¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤¨¤ÆËÜ¥·¥êー¥º¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤é¡ÈÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡É¤Î¼ÂÁü¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤ëÆÉ¤ßÊý¤ò»î¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ºµ¤¤Å¤¯¤Î¤ÏÁ´¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥Àー¡¢ÊÑ¿Í¡¦´ñ¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡È¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¼þ±ï¤ÎÂ¸ºß¡É¤À¤é¤±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¼Â¤ËÃæ¿´¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¡¢¼«¿È¤Ë¼þ°Ï¤È¤Îµ÷Î¥¤ä¡È°Û¼Á¤µ¡É¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤»þÂå¤ÎÆ£ËÜ¼«¿È¤ÎÅê±Æ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ì¡²è¾Þ¤Ë½éÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÊÔ¡ØÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Ù¡£17ºÐ¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢ÃÏµå¤¬±§Ãè¿Í¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¡¢¿ÍÎà¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿©ÎÈ¤Ë¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ³Ø¹»Æâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¿©¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢ÉÁ¤¼ê¼«¿È¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÇ÷³²¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤òÁõ¤¤¡¢¼þ°Ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½¸ÃÄÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤Î¼Â´¶¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£Æ£»ÒÉÔÆóÍº¤Î¼«ÅÁÅªÌ¡²è¡Ø¤Þ¤ó¤¬Æ»¡Ù¤Î»þÂå¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤¬³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤¿¤é¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤«¤é¤º·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î°µÎÏ¤«¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°Û¼Á¤Ê¼«²æ¤¬¡¢Æ¨Ë´¤«¤éÎÏ¤Î³ÐÀÃ¤Ø¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë°ìÊÔ¤¬¡¢¡Øº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤¬½ÆÃÆ»ß¤á¤¿¡Ù¤À¡£Ê¿ËÞ¤Ê³ØÀ¸¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬¡¢¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¶µ»Õ¤Ø¤Î°ìÇ°¤«¤é¡¢Êä½¬¤Î¼ø¶ÈÃæ¤ËÍðÆþ¤·¤¿ÊÑ¼Á¼Ô¤¬·â¤Ã¤¿½ÆÃÆ¤ò¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼ø¶ÈÃæ¤Ë³ØÀ¸¤¬ÌÑÁÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¡¢²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¥é¥¹¥È¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï¿ÍÎà»Ë¾åÍ¿ô¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¶µ¼¼¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤ÎÌµÎÏ¤µ¤È¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤³¤ò°ìµ¤¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ³°Éô¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹½¿Þ¤ÈÌ´¤Ø¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆ£ËÜ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´¶¾ð¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¡Ø¿Íµû¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÆ£ËÜ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯²á¤®¤ë¥¹¥Èー¥êー¤À¡£³¤ÊÕ¤Î¹Á¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¯Ç¯¤¬¡¢³¤¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤ËÀø¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Íµû¤È¸òÎ®¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤ê¡¢³¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤Â³¤±¤ë¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÀ¸»ºÀ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ëÌ¡²è¤ËË×Æ¬¤¹¤ëºî¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÌ¤ÃÎ¤Î¶¦´¶¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹½¿Þ¤Ï¡¢¡Øº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤¬½ÆÃÆ»ß¤á¤¿¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤äÌ´¤ò¿¿¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤ò´õµá¤¹¤ë»×¤¤¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¼ï¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¾®Àâ²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍý²ò¤·¤¢¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦Áê¼ê¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¢¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä¡Ä¤³¤Î¡¢Äü´Ñ¤È¤â¥Ú¥·¥ß¥º¥à¤È¤â¤¤¤¨¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Îºî²È¤¬ÈÝ±þ¤Ê¤¯ÄÌ¤ëÆ»¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¿Í¡¹¤È¿´¤«¤é¤Î¸òÎ®¤òµñ¤à°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÍý²ò¤·¤¢¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Êµ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÍ½¸À¤Î¥Ê¥æ¥¿¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤òÄ¾ÀÜÅª¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¡£Æ£ËÜ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦ÁÂ³°´¶¤ä¸ÉÎ©´¶¤¬¡¢¡Ø¿Íµû¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ½¸½¤·Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«²æ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤è¤ê¡È¸½¼Â¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹½ÃÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢°ìÈÌ¤ÎÆÉ¼Ô¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¸ä³ÚÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¡É¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÌ¡²è¤Ø¤Î·ëÀáÅÀ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÁÂ³°´¶¤ÎÉ½¸½¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬¼þ°Ï¤Î°µÎÏ¤ËÄñ¹³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Ò²ñ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Æ£ËÜºîÉÊ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¸ÉÆÈ¤ÊÀº¿À¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°Á´¤Ë¹¬Ê¡¤Ê¾õ¶·¤òºî¤é¤º¡¢·ç¤±¤¿¤â¤Î¤ò·ç¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ò°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤¬È©¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦¤Î¼Â´¶¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯º£¸å¤âºî²È¼«¿È¤Î¿´¤Î½ý¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ëºâ»º¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Îº£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ï¢ºÜºîÉÊ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤ò·Ð¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡ØËå¤Î»Ð¡Ù¤Ç³Ø¹»¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ø¤Èµ¢´Ô¤¹¤ë¡£¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤âÆâÍÆÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ìー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨²è¤¬³Ø¹»¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥´¥·¥Ã¥×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ØÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Ù¤Çµ¶Áõ¤·¤¿»Ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤à¤·¤í¼«¿È¤ÎÁ´¤Æ¤ò³Ø¹»¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢17-26´Ö¤Î¡¢æ·ÃÑ¿´¤òÄ¶¤¨¤¿ºî²ÈÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡ÙËÜÊÔ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Èá·à¤Î¤Ê¤«¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¡Ö¤¼¤ó¤Ö¥Á¥ó¥Á¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Ã!!¡×¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤ÊÌ¾¸À¡Ê¡©¡Ë¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë