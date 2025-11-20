佐久間大介（Snow Man）と渋谷龍太（SUPER BEAVER）が、映画雑誌『キネマ旬報NEXT Vol.68』の表紙を飾る。

ふたりは、11月28日公開の映画『ナイトフラワー』に出演。同作は借金取りから逃げてきた永島夏希（北川景子）が、ふたりの子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になり、危険な世界へと足を踏み入れていく姿を描くヒューマン・サスペンスだ。

佐久間は夏希のボディーガードを務める格闘家、多摩恵（森田望智）の幼なじみで、彼女に密かに思いを寄せる池田海（かい）、渋谷は麻薬密売の元締め、サトウを演じる。

そんなふたりが、11月28日発売の『キネマ旬報NEXT Vol.68』に表紙に登場。黒のタンクトップにラメニットカーディガンを羽織った佐久間と、黒レースのインナーに虎柄シャツを纏った渋谷は、頭を寄せ合うようなポージングでアンニュイな表情を向けている。

また、ふたりがそれぞれに纏ったゴールドのフープピアスとチェーンネックレスや、佐久間のピンクとブロンドのグラデーションヘアと、渋谷が着用しているシャツにプリントされた虎のピンク、タイトルカラーで統一感を演出。さりげないリンクコーデを披露している。

SNSでは「ビジュが良すぎる！色気の暴力」「さっくん＆ぶーやん、カッコ良すぎやしない？！」「はあああああああ 美しい。。2人の雰囲気好きすぎる」「色あいと表情が刺さる」「この色気はヤバいっす」「イケちらかしてる」「顔面強すぎる」などのコメントが多く見られ、ファンを喜ばせている。

なお、映画の公式SNSでは、同じ衣装のふたりが登場するオフショットやコメント動画なども公開中だ。

