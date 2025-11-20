「食べられない餃子」のイベントとは？　都内にあった穴場の餃子スポット

「宇都宮、浜松、宮崎は餃子の聖地として知られていますが、実は都内にも知られざる餃子の名所があるんです」（餃子クリエイター・穴ヶ崎氏）餃子をテーマにしたポップアップイベント「餃子宇宙ステーション vol.2」が、2025年11月22日（土）〜24日（月・祝）に東京・高円寺で開催される。会場は、第1回に続きギャラリースペース「M.A.P.」。入場は無料。

展示やグッズ、参加型のワークショップも

本イベントでは、餃子をモチーフにしたアート作品やキャラクター、アクセサリー、グッズなどを展示する。餃子をきっかけにした表現やコミュニケーションを楽しむ内容だ。

主催するのは、餃子をモチーフに活動するクリエイターユニット「餃子宇宙」。初回は2025年6月に開催され、多くの来場者が訪れた。今回はその第2回となる。

餃子宇宙ステーション vol.1での様子

会場では、複数のクリエイターによる餃子アートが展示される。餃子のキャラクターや立体作品など、それぞれの視点で表現された餃子の世界を楽しめる。

また、来場者が参加できるワークショップも日替わりで実施される予定だ。餃子型アクセサリー制作、キャラクターになりきる似顔絵企画、カップホルダーを作るアイロンプリントなど、子どもから大人まで参加しやすい内容となっている。前回好評だった「Speciao Gyoza Band」によるミニライブも予定されている。

ワークショップも充実している

展示もさまざま

高円寺の餃子店を紹介する「高円寺餃子マップ」も

会場内には、高円寺エリアの餃子店を紹介する「高円寺餃子マップ」も掲示される予定だ。展示を楽しんだあと、実際に高円寺の餃子を味わうこともできる。

本イベントは、餃子を食べるのではなく、餃子をテーマにした作品や体験を通して、餃子の新しい楽しみ方に触れる場となる。アイデアや表現をきっかけに、人とつながる3日間となりそうだ。

「餃子宇宙ステーション vol.2」が行われる高円寺のギャラリースペース「M.A.P.」

「餃子宇宙ステーション vol.2」開催概要

餃子宇宙ステーションvol.2

会期：2025年11月22日（土）〜24日（月・祝）

時間：11時〜19時（最終日のみ17:00まで）

会場：M.A.P.（Maniac Artist Port）

住所：東京都杉並区高円寺南4-22-1（高円寺駅南口から徒歩3分）

入場料：無料

主催：餃子宇宙（Instagram：@gyozauchu）

【画像】食べない餃子イベントとは 見られる・買える「推し」グッズ（6枚）