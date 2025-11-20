Snow Man公式Xで、渡辺翔太・向井康二・ラウールのユニット曲「サンシャインドリーマー」のMVビハインドカットが公開された。本曲はニューアルバム『音故知新』の初回盤BのBlu-Ray・DVDにMVが、通常盤に音源が収録されている。

【写真】渡辺翔太・向井康二・ラウールの「サンシャインドリーマー」MVビハインドカット①～④

■渡辺は前髪を頭上で結んだちょんまげヘア、向井はマッシュの丸メガネ、ラウールは七三分けヘアピンスタイルで登場

3人全員のビハインドカットでは、ブルーのポロシャツ姿で、黒のショートパンツからすらりと長い脚が伸びた卓球ルックで登場。渡辺は前髪を結んだちょんまげ風ヘア、向井はマッシュのメガネ姿、ラウールはヘアピンで留めた七三分けスタイルだ。

2枚公開のうち1枚目は3人とも同じ方向を見ながら眩しそうに手をかざしており、なかでも向井は目をギュッと閉じて口を開けている。

2枚目では全員でラケットを構えており、向井は挑むように真剣な表情、渡辺はカメラ目線で内股で構え片手はコブシ、ラウールは無垢な表情でスッと立っている。

「3人とも美脚」「ハイウェストの着こなしが気になる笑」「ズッコケ三銃士最高」「ダサかわで愛しい」「しょっぴーの内股がいい」などといった声が続々と到着。

さらにソロのビハインドカットも公開。ラウールはデニム姿でニッコリ微笑み、手を顔の隣に掲げたアイドルらしい写真と、卓球ルックで脚を開いて、胸の前で握りこぶしを作ったポーズの写真を公開。

こちらには「アイドルすぎる」「末っ子感ある」などといったファンの声が。

そして渡辺のソロは、デニム姿で有線マイクを持った片手を頭上に掲げキリッと前を見つめる“まさにアイドル”な写真と、大きすぎるラケットを構えてハチマキを巻き、闘志あふれる表情を見せる写真。

ファンからは「ラケット持つしょっぴーのアクスタほしい笑」「昭和アイドルでもかっこいいしょっぴー」などといった声が続々と届いている。

向井のソロは、デニム衣装で腕にバンダナを巻いた昭和ルックで指さししている写真と、巨大なピンポン玉を重量挙げのように掲げて、ハチマキを巻きキメ顔をする写真。

「大きすぎるピンポン玉が重そう笑」「どっちもかわいいギャップおばけ」などの反響が、こちらにも相次いでいる。

■“ズッコケ卓球部”感と抜群のスタイルのギャップが際立つ3人カット

■「アイドルすぎる」ラウールの微笑みが見られるソロカット

■アクスタを希望する声も！大きなラケットを掲げる渡辺ソロカット

■こちらはピンポン玉が巨大化！堂々と持ち上げる向井ソロカット