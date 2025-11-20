・日経レバが一時８％超の急反騰、エヌビディア効果で相場を取りまく景色一変

・東京精は３日ぶり反発、スズキから電池開発における充放電試験業務を受託

・ＳＯＭＰＯがマド開け急反発、今期純利益予想の上方修正と自社株買いを好感

・東電ＨＤが逆行安、「柏崎刈羽原発の秘密文書の管理不備」と伝わる

・インフォメテは続伸、同社技術を活用したダイキンＵＫ製品が発売

・レナが大幅続伸、ＰＡＩ－１阻害薬「ＲＳ５６１４」の犬猫向け医薬品の開発開始

・トヨタは買い戻しの動き顕在化、１ドル１５７円と一段と円安加速で株価刺激

・アドテストがカイ気配で切り返す、エヌビディア好決算を受けＡＩ半導体向け需要獲得に期待



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS