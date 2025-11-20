女子プロゴルファーの渋野日向子（27）が11月17日、マネジャーの公式Instagramで誕生日を祝福された。投稿には、11月15日に27歳の誕生日を迎えた渋野の笑顔の写真が添えられ、「Happy 27th Birthday」の言葉とともに公開されている。明るい表情に、ファンからは温かな祝福の声が広がっている。

写真には、アディダスの白いキャップをかぶり、明るい笑顔を見せる渋野のアップが収められている。自然光が柔らかく差し込み、リラックスした雰囲気が漂う一枚だ。投稿には「あなたの笑顔を見てる人達が笑顔になってくれる瞬間、大好きです」とのメッセージも添えられ、渋野の持つポジティブな空気感が伝わってくる。

この投稿には、Instagramユーザーから「お誕生日おめでとう 笑顔のシブコが大好きです 明るい明日が待っている」「えがおが一番良いですね 頑張って欲しいです」「渋野選手、素敵な1年でありますように 環境の違う海外生活やプレーですので、くれぐれもお身体ご自愛下さい」「しぶこのゴルフが好き しぶこの笑顔が好き 復活を信じて待つ」といった温かい声が寄せられている。