東京精密<7729.T>＝３日ぶり大幅反発。米半導体大手エヌビディア が市場予想を上回る好調な売上高見通しを発表し、時間外取引で株価が上昇していることが刺激となっているもよう。また、１９日にスズキ<7269.T>と電池開発における充放電試験業務の委託について合意したことを明らかにしたことも材料視されているようだ。スズキが東京精に委託する業務は、次世代電池の技術開発に不可欠な充放電試験に関するもの。試験は東京精の放充電試験装置を用いて実施され、東京精のエンジニアが作業を担うとしている。



ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>＝マド開け急伸。同社は１９日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直し、純利益の見通しを従来の３３５０億円から５４００億円（前期比２．２倍）に上方修正した。過去最高益の更新を計画する。また、取得総数２４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６４％）、取得総額７７０億円を上限とする自社株買いの実施を発表。これらを好感した買いが入った。金融商品の未実現損益の増加とともに、国内外の自然災害による発生保険金がこれまでの予想を下回る見通しとなったことを業績予想に反映した。自社株の取得期間は１２月１日から２６年３月３１日まで。９月中間期の純利益は３６０４億２８００万円（前年同期比９７．４％増）だった。



レナサイエンス<4889.T>＝続伸。１９日の取引終了後、同社が開発したＰＡＩ－１阻害薬「ＲＳ５６１４」について、犬や猫向けの動物医薬品分野での開発を始めると発表しており、材料視されたようだ。犬の関節炎や皮膚がん、猫の慢性腎臓病への有効性に関する臨床試験を実施する予定。まずは犬や猫における安全性確認試験を開始した。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



