¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï20Æü¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤¦½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤â1·³¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤È2ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼Â»Ü¡£1·³¤Ï26Ç¯2·î1Æü¡Á2·î23Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¹ÌîÏÑ¡×¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï26Ç¯2·î1Æü¡Á22Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ö²Å¼êÇ¼Ìîµå¾ì¡×¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÎ¾·³¤È¤â¤ËµÙÍÜÆü¤ä»²²ÃÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤â»²²Ã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¢DB.¥­¥é¥é¤¬²­Æì¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ð¡¼¥È¤È¥Á¥ã¥Ô¡¼¤â²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²­Æì¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª½Ð±éÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£