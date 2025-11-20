¡ÚDeNA¡Û½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡2ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì2·î1Æü¤Ë²Æì¤Ç»ÏÆ°¡¡º£²ó¤Ï¥Ð¡¼¥È¡õ¥Á¥ã¥Ô¡¼¤â²Æì¤Ø¡ª
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï20Æü¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤¦½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â1·³¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤È2ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼Â»Ü¡£1·³¤Ï26Ç¯2·î1Æü¡Á2·î23Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¹ÌîÏÑ¡×¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï26Ç¯2·î1Æü¡Á22Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ö²Å¼êÇ¼Ìîµå¾ì¡×¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÎ¾·³¤È¤â¤ËµÙÍÜÆü¤ä»²²ÃÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤â»²²Ã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¢DB.¥¥é¥é¤¬²Æì¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ð¡¼¥È¤È¥Á¥ã¥Ô¡¼¤â²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²Æì¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª½Ð±éÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£