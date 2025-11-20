『ばけばけ』“タエ”北川景子の“成長”に“トキ”高石あかり＆視聴者ビックリ「お進化されてる」「考えられない」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第39回）が20日に放送され、トキ（高石）がタエ（北川景子）に再会。タエの“成長”が描かれると、ネット上には「タエ様がお進化されてる」「あの頃からは考えられない」といった声が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』 クイズで盛り上がるトキ（高石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）たち
女中としてはまだまだ未熟なトキだが、気遣いや武家の娘のたしなみで覚えた生け花などで、徐々にヘブン（トミー・バストウ）からも評価され始めていた。
ある日、トキは生け花やお茶を習い直そうと考えて、タエのもとを訪ねる。かつては物乞いまでしていたタエだったが、ようやく住まいも見つかり、穏やかに暮らしている様子。少々緊張した様子のトキを、タエが優しく迎える。
タエが自身の近況について話しながらお茶を用意すると、トキは「えっ？ えっ？」と動揺。タエはうろたえるトキの姿を見つつ笑いながら「これぐらいは…女中はいないのです」と告げる。「ありがとう存じます」と頭を下げるトキに、タエは静かに「いいえ」と応じるのだった。
松江随一の名家に生まれ、家事はおろかふすまも自分で開けたことがなかったタエ。そんな彼女が自らお茶を用意する“成長ぶり”に、トキが思わず驚く姿が描かれると、ネット上にも「襖を開けたことがなかったおタエ様がお茶を…」「粥も炊けなかったタエ様がお茶を自分で淹れている！！」「タエ様がお進化されてる」「あの頃からは考えられない。おタエ様なりに順応してるんだな」などの反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
