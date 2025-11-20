「気持ち悪い」「握手会かと思った」“軍神”心湊一希が非モテ男に痛烈ダメ出し
ABEMAオリジナルのリアリティーショー『男磨きハウス』の第4話が今夜放送される。第3話に引き続き第4話には“軍神”こと心湊一希が登場し、参加者4人がモテテクニックの実演に挑む。
【写真】元上智大卒の“美人すぎるマネージャー”も登場
『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティーショー。「ABEMA」オリジナル番組『ハッシュタグハウス』にて、SNS総フォロワー数1000万人を超える人気インフルエンサー10人によるバトルゲームで見事優勝したジョージが、優勝時に語った「ABEMAで男磨きハウスを実現したい」という願いを実現した番組だ。
男磨きハウスの門を叩いたのは、「非モテ高学歴の星になりたい」という東大卒26歳・会社員や、ジョージの動画をきっかけにたった7ヵ月で40kgのダイエットに成功し、「人生初の彼女が欲しい」という社会人経験を持たない38歳・実家暮らしYouTuber。さらに、人気YouTubeチャンネル“令和の虎”に出演し、スターになりたいと願う“イキリ大学5年生”など、さまざまなコンプレックスや弱点を抱えつつも自分を本気で変え、人生を好転させたいと願う男性5人。そんな彼らの人生を救うべく、ジョージによる10日間の徹底コーチング合宿が行われる。
第3話にて、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズへ出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希から、モテるために必要な極意を学んだ参加者5名。第4話では、学んだテクニックを実践すべく、『ハッシュタグハウス』にも出演し、元上智大卒の“美人すぎるマネージャー”として人気を博したインフルエンサー・新婚のかとゆりが彼女役として登場。参加者たちは、軍神が見守る中、モテテクニックの実演に挑む。
しかし軍神からは「気持ち悪い、握手会かと思った」「固い」と厳しい指摘が入り、かとゆりからも「話が続いたのはよかったんですけど、さっき学んだことを出そうとしすぎている」とのダメ出しが飛び出す。
さらに、第3話でジョージから「和を乱すから帰っていいよ」と言われ、軍神の授業を途中退出していた参加者・田村シュンス。彼は「ホストから学びたくない、恋愛に興味がない」と主張していたが、今回さらに「（自分には）心に決めた女性がいる」と衝撃の告白が飛び出す場面も。果たして、その意中の女性とは誰なのか…？
その後、一行には “100人規模の街コンに参加し、5人の連絡先をゲットせよ” という新たなミッションが課される。別室で見守るジョージ・心湊・かとゆりも「やるじゃん！」と絶賛したメンバーが出現する一方、女性に話しかけられなかったり、距離を縮めようと焦りすぎて引かれてしまう参加者も…。見かねた心湊が「こっちきて！」と別室に“緊急呼び出し”する場面もあり、ミッションは波乱の展開に。彼らは無事5名の女性から連絡先をゲットできるのか…！？
男として、人として磨かれていく参加者の変化に密着する笑いあり、涙ありのリアリティーショー『男磨きハウス』第4話は、ABEMAにて今夜22時。
【写真】元上智大卒の“美人すぎるマネージャー”も登場
『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティーショー。「ABEMA」オリジナル番組『ハッシュタグハウス』にて、SNS総フォロワー数1000万人を超える人気インフルエンサー10人によるバトルゲームで見事優勝したジョージが、優勝時に語った「ABEMAで男磨きハウスを実現したい」という願いを実現した番組だ。
第3話にて、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズへ出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希から、モテるために必要な極意を学んだ参加者5名。第4話では、学んだテクニックを実践すべく、『ハッシュタグハウス』にも出演し、元上智大卒の“美人すぎるマネージャー”として人気を博したインフルエンサー・新婚のかとゆりが彼女役として登場。参加者たちは、軍神が見守る中、モテテクニックの実演に挑む。
しかし軍神からは「気持ち悪い、握手会かと思った」「固い」と厳しい指摘が入り、かとゆりからも「話が続いたのはよかったんですけど、さっき学んだことを出そうとしすぎている」とのダメ出しが飛び出す。
さらに、第3話でジョージから「和を乱すから帰っていいよ」と言われ、軍神の授業を途中退出していた参加者・田村シュンス。彼は「ホストから学びたくない、恋愛に興味がない」と主張していたが、今回さらに「（自分には）心に決めた女性がいる」と衝撃の告白が飛び出す場面も。果たして、その意中の女性とは誰なのか…？
その後、一行には “100人規模の街コンに参加し、5人の連絡先をゲットせよ” という新たなミッションが課される。別室で見守るジョージ・心湊・かとゆりも「やるじゃん！」と絶賛したメンバーが出現する一方、女性に話しかけられなかったり、距離を縮めようと焦りすぎて引かれてしまう参加者も…。見かねた心湊が「こっちきて！」と別室に“緊急呼び出し”する場面もあり、ミッションは波乱の展開に。彼らは無事5名の女性から連絡先をゲットできるのか…！？
男として、人として磨かれていく参加者の変化に密着する笑いあり、涙ありのリアリティーショー『男磨きハウス』第4話は、ABEMAにて今夜22時。