紗栄子、透けスカートから美脚スラリ「スタイル抜群」「二度見する綺麗さ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの紗栄子のスタッフによるInstagramが11月18日、更新された。美しい脚のラインが透けるロングスカート姿を公開した。
【写真】紗栄子「二度見する綺麗さ」透けスカートから脚線美披露
投稿では、18日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（毎週火曜深夜0時15分〜へ）の出演を報告。全身黒でまとめた透けたロングスカートの衣装姿を公開し、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「二度見する綺麗さ」「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
