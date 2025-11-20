20日前引けの日経平均株価は5日ぶり反発。前日比1487.40円（3.06％）高の5万25.10円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1406、値下がりは167、変わらずは36と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を441.22円押し上げ。次いで東エレク <8035>が168.46円、ＳＢＧ <9984>が118.33円、ファストリ <9983>が85.84円、ＴＤＫ <6762>が62.67円と続いた。



マイナス寄与度は21.16円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が5.22円、エムスリー <2413>が2.89円、メルカリ <4385>が2.27円、資生堂 <4911>が1.24円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は保険の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、証券・商品、機械、ガラス・土石、水産・農林と続いた。



株探ニュース

