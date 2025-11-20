東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ティムコ、ストライダズが買われる 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ティムコ、ストライダズが買われる

20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数981、値下がり銘柄数370と、値上がりが優勢だった。



個別ではナカノフドー建設<1827>、ミヨシ油脂<4404>、川上塗料<4616>、アイサンテクノロジー<4667>、日本高周波鋼業<5476>など22銘柄が年初来高値を更新。ティムコ<7501>、ストライダーズ<9816>、テラプローブ<6627>、ＮＦＫホールディングス<6494>、ＡＩメカテック<6227>は値上がり率上位に買われた。



一方、ぐるなび<2440>、大森屋<2917>、みのや<386A>、阿波製紙<3896>、東映アニメーション<4816>など8銘柄が年初来安値を更新。アール・エス・シー<4664>、ゼネラルパッカー<6267>、プラコー<6347>、アールビバン<7523>、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

