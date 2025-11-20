ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

収納も背負い心地も、妥協しない。マルチに活躍する定番バックパック【コールマン】のリュックがAmazonに登場!

1


コールマンのリュックは、豊富なカラーとシンプルなデザインで、世代や性別を問わず幅広いシーンに対応するユニセックス仕様のバックパック。

2


通勤・通学からアウトドア、タウンユースまで、ファッションに合わせやすい形と容量で、マルチに活躍する。

3


撥水加工を施した生地とジッパーフラップにより、雨の侵入を防ぎ、天候を問わず安心して使える。背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用し、クッション性にも優れ、長時間の使用でも肩への負担を軽減する。

4


両サイドには500ミリリットルペットボトルが収納可能なポケットを備え、縦型フロントポケットには鍵やパスケースの取り付けに便利なエラスティックコードを装備。内部には2層に分かれたマルチスリーブとトップポケットを搭載し、整理整頓もスムーズに行えるアイテムだ。