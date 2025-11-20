ユニセックスで、撥水で、快適。選べるカラーで、自由に使える【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
収納も背負い心地も、妥協しない。マルチに活躍する定番バックパック【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、豊富なカラーとシンプルなデザインで、世代や性別を問わず幅広いシーンに対応するユニセックス仕様のバックパック。
通勤・通学からアウトドア、タウンユースまで、ファッションに合わせやすい形と容量で、マルチに活躍する。
撥水加工を施した生地とジッパーフラップにより、雨の侵入を防ぎ、天候を問わず安心して使える。背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用し、クッション性にも優れ、長時間の使用でも肩への負担を軽減する。
両サイドには500ミリリットルペットボトルが収納可能なポケットを備え、縦型フロントポケットには鍵やパスケースの取り付けに便利なエラスティックコードを装備。内部には2層に分かれたマルチスリーブとトップポケットを搭載し、整理整頓もスムーズに行えるアイテムだ。
