「今日好き」倉八音羽、美スタイル際立つ浅草ショットに反響「脚が綺麗」「映えすぎ」
【モデルプレス＝2025/11/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が11月19日、自身のInstagramを更新。美しいウエストと脚線美が際立つファッションを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「脚が綺麗」美スタイル際立つ超ミニ丈コーデ
倉八は「a lovely town」と東京タワーの絵文字を添え、「＃浅草」のハッシュタグとともに投稿。白地に黒のラインが入ったセットアップに、ゴールドボタンがアクセントとなった装いを披露した。ショートパンツから伸びる長い脚と、引き締まったウエストが際立つスタイルで、浅草の夜の街並みに映える佇まいが印象的な投稿となっている。
この投稿には「脚が綺麗」「スタイル良すぎる」「浅草でこのコーデ、映えすぎ」「可愛さと大人っぽさのバランスが絶妙」などのコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】