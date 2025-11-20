中川翔子「横顔わたしと激似」双子弟ショットが話題「ぱっちり二重」「目鼻立ちくっきり」
【モデルプレス＝2025/11/20】タレントの中川翔子が11月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の弟のショットを公開し、話題になっている。
【写真】40歳タレント「横顔わたしと激似」息子ショット
中川は「弟 横顔わたしと激似」とつづり、双子の弟の写真を公開。パッチリとした目元の次男の姿を披露している。
この投稿には「ぱっちり二重」「横顔そっくり」「目鼻立ちくっきりでママ似」「可愛すぎる」「遺伝子強すぎ」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳タレント「横顔わたしと激似」息子ショット
◆中川翔子、次男のソロショット公開
中川は「弟 横顔わたしと激似」とつづり、双子の弟の写真を公開。パッチリとした目元の次男の姿を披露している。
◆中川翔子の「激似」ショットが話題
この投稿には「ぱっちり二重」「横顔そっくり」「目鼻立ちくっきりでママ似」「可愛すぎる」「遺伝子強すぎ」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】