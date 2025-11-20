がんワクチンを巡る架空の投資話で知人から約３０００万円を詐取したとして、大阪府警は２０日、大阪市大正区の会社役員の男（６６）を詐欺容疑で再逮捕した。

捜査関係者への取材でわかった。男は同市内のクリニックで医師免許がないのにがん患者らに医療行為をしたとして医師法違反容疑で逮捕されており、府警はクリニックから給与を得ていた経緯についても調べる。

捜査関係者によると、男は２０２３年７〜８月、がんワクチンを販売する企業の設立資金が必要だとするうその投資話を知人の男性に持ちかけ、約３０００万円をだまし取った疑い。

男は知人に「米国の企業と契約し、米国内では近々、ワクチンを販売する」「（投資資金は）３倍にして返す」などと説明。だが、府警がワクチンについて詳しく調べたところ、実際には開発されておらず、投資話は虚偽だったことが判明した。

男は、がんワクチン開発をうたう会社「エトセル研究所」（大阪市中央区）の代表を務めていた。ホームページによると、同社は２２年設立。がんワクチンの製造方法などで特許を取得したとしている。

府警は今年１０月、大阪市北区のがん治療・予防専門クリニックで医師免許がないのに患者１６９人に問診をしたり、看護師に指示してワクチンを接種させたりしたなどとして、男を医師法違反（無資格医業）容疑で逮捕。男は当初、容疑を否認していたが、その後、一転して容疑を認めたという。

府警やクリニック運営法人によると、男は昨年８月にクリニックの面接を受けた際、「京都大学医学部医学科卒業」「京都大学医学部附属病院入社」などと虚偽の経歴を記した履歴書を提出。「外科でオペばかりやっていた」と話していたという。

翌９月、責任者にあたる「管理医」に就任。クリニックから医師免許の提出を求められたが、「引っ越し業者が段ボールごと紛失した」と説明。再発行を促されても「厚生労働省のミスで（各医師に割り当てられた）医籍番号がなくなっている」などと応じず、今年４月下旬に解雇された。

運営法人の理事長は、男について医師と偽って給与など約４３０万円を詐取したとする詐欺容疑で府警に被害届を出し、今月に受理されたという。理事長は読売新聞の取材に「辞職した管理医の後任を急いで探す必要があり、信じ込んでしまった。チェックが甘く、責任を感じている」と話した。