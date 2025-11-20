ETF売買動向＝20日前引け、上場新興国債、野村外国債券が新高値 ETF売買動向＝20日前引け、上場新興国債、野村外国債券が新高値

20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.3％増の2643億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.5％増の2025億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ インドＮｉｆｔｙ５０ <233A> 、ｉシェアーズ Ｎｉｆｔｙ ５０ インド株 ＥＴＦ <201A> 、ＮＥＸＴ 配当貴族 <2044> 、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> 、ｉシェアーズ 米国債０－３ヶ月 ＥＴＦ <2012> など21銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が8.04％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が7.52％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が6.72％高、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が5.41％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.32％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は5.05％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は4.80％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.51％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は3.30％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1487円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1171億800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金978億7500万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が212億3500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が163億1100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が133億400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が100億3900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が95億5700万円の売買代金となった。



株探ニュース

