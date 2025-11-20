ÆüÃæ³°¸ò¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹½ªÂ©¤Î¥«¥®¤ÏŽ¢²áµîŽ£¤Ë¤¢¤ë
¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»öÂÖ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀ°Íý¤¹¤ëÃæ¤«¤é¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢11·î7Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¤À¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Î³¤¾åÉõº¿¤òÂ¸Â³´íµ¡»öÂÖ¤ÎÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂ¸Î©´íµ¡¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ê¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿³µÇ°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¼«Í³¡¢¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë»öÂÖ¤ò»Ø¤¹¡£
½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤ÎÂ¸ºß¡¢¢¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ë½ÅÂç¤Ê´í¸±¤ÎÂ¸ºß¡¢£¤Û¤«¤ËÅ¬Åö¤Ê¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦3¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¹ñ²ñ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢15Ç¯¤ÎÆ³Æþ»þ¤ËÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÈÄ«Á¯È¾Åç¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ö¤Î¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤òÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢Æ±³¤°è¤ÏÆüËÜ¤Î¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¡ÊÄÌ¾¦¾å¡¦ÀïÎ¬¾å¡¢½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¤·¡¢Í»ö¤ËºÝ¤·¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤³¤¾å¸òÄÌÏ©¡Ë¤Î°ìÉô¤À¡£
ÎòÂå¼óÁê¤Ï¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¿¤«
¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¤ÏÆÃÄê¤Î¹ñ¤òÁÛÄê¤»¤º¡¢Û£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð15Ç¯5·î¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÅÞ¤Î¾®Ìî¼¡Ïº»²±¡µÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅÞÌ¾¡¢¸ª½ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¡£
¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸³èÊª»ñ¤ÎÉÔÂ¤äÅÅÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÅÓÀä¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¹ñÌ±À¸³è¤Ë»à³èÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬ÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ê¿¼¹ï¡¢½ÅÂç¤ÊÈï³²¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¾õ¶·¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·3Í×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤è¤ë¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿·3Í×·ï¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌÅª¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¹¶·â¹ñ¤Î°Õ»×¡¢Ç½ÎÏ¡¢»öÂÖ¤ÎÈ¯À¸¾ì½ê¡¢»öÂÖ¤Îµ¬ÌÏ¡¢ÂÖÍÍ¡¢¿ä°Ü¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ËÀï²Ò¤¬µÚ¤Ö³¸Á³À¡¢¹ñÌ±¤¬Èï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëµ¾À·¤Î¿¼¹ïÀ¡¢½ÅÂçÀ¤Ê¤É¤«¤éµÒ´ÑÅª¡¢¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÉ½¸½¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿äÄê¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¤¨¤¿¡£
´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢23Ç¯1·î¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Î¶ñÂÎÎã¤òÌä¤¦²¬ÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤äÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¼êÎ©¤Æ¤ò¡¢¼ê¤Î¤¦¤Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈºÙ¤«¤¯¶ñÂÎÅª¤ËÅúÊÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤½¤Î¡ÈÀ»°è¡É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Ãæ¹ñÃóÂçºåÁíÎÎ»ö´Û¤Îé·õÁíÎÎ»ö¤¬¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£11·î8Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
13Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤¬¡ÖÆüËÜÂ¦¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¸í¤ê¤òÄûÀµ¤·¡¢°¼Á¤ÊÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·ë²Ì¤ÏÆüËÜ¤¬Éé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È×ø³å¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡Ê²èÁü¡§X¤ÎÅê¹Æ¡Ë
Ãæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÒÅì³°Ì³¼¡´±¤ÏÆ±Æü¿¼Ìë¡¢¶â¿ù·û¼£ÃóÃæ¹ñÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¸·½Å¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬ËÌµþ¤Ë¤ª¤â¤à¤¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤È¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¼çÄ¥¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢²ñÃÌ¸å¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Î¶â°æ¶ÉÄ¹¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿Î¶ÉÄ¹¤Î»Ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¤ä¤êÊý¡×
ºÇÂç¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼»æ¤Ï15Æü¤Î»æÌÌ¤Ë¡ÖÎ°µå¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë³Ø¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡£Ãæ¹ñ³°¸òÉôÊóÆ»¶É¥È¥Ã¥×¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï17Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢21Æü¤«¤é¤ÎG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡Ë¤ÇÍû¶¯¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ÃÝÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¼çÄ¥¤òÈãÈ½¤·¤Æ¡Ö¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹â»Ô¼óÁê´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥°¥é¥¹ÃóÆüÂç»È¤ÏéÁíÎÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ØÎÉ¤ÎÙ¿Í¡Ù¤ò¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¼ÂÂÖ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä³°¸ò¤ÈÄ©È¯¤Î¶èÊÌ¤¹¤é¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤µ¤é¤Ë15Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤í¤½¤í¤ªµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È·Ú¤¯¤¤¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢Âè»°¼Ô¤¬¡Ö¸À¤¦¤À¤±¡×¤Ê¤é¥¿¥À¤À¡£Æ±¾ð¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñ²È¤Î³°¸ò¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î¤ä¤êÊý¡×¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£²þ·û¼çµÁ¼Ô¤Ç¼«¼çËÉ±ÒÏÀ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µ¼óÁê¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆºÇ½é¤Î³°Í·Àè¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¼¡À¯¸¢»þ¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤â¡¢½é¤Î³°Í·Àè¤Ï´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°·î¤Ë¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤¬¡¢¸½¿¦¤Î¼óÁê¤È¤·¤Æ21Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î³°Í·¤Ï°²½¤·¤¿ÂÐÆü´¶¾ð¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅÞ³°¸ò¤Î¸ú²Ì¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£12Ç¯4·î¤ÎÀí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¤ä13Ç¯12·î¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ç°²½¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤¬²þÁ±¤ÎÊý¸þ¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢15Ç¯5·î¤ÎÆó³¬Ë¬ÃæÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£Æó³¬½ÓÇîÁíÌ³²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï3000¿Í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£
2015Ç¯¤ÎË¬Ãæ»þ¡¢ËÌµþ¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹Æó³¬½ÓÇî¼«Ì±ÅÞÁíÌ³²ñÄ¹¡Êº¸¡¢Åö»þ¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
À¯ÉÜ¤È¤Ï¥ë¡¼¥È¤¬°Û¤Ê¤ëÅÞ³°¸ò¤Ï¡Ö¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¿®Íê¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤¬¡¢Æó³¬»á¤ÏºòÇ¯À¯³¦¤ò°úÂà¡£ÆüÃæ¹ñ¸ò²óÉü¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢³°¸òÉô²ñ¤È³°¸òÄ´ºº²ñ¤¬éÁíÎÎ»ö¤Ë¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¦¥Î¥ó¡¦¥°¥é¡¼¥¿¡Ê¤½¤Î¹ñ¤ËÃóºß¤¹¤ë³°¸ò´±¤È¤·¤ÆÆþ¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ô¤ä¡¢³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤«¤éÎ¥Ç¤¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤¿¼Ô¤ò»Ø¤¹³°¸òÍÑ¸ì¡Ë¤ò¹Ô»È¤¹¤Ù¤¤È¤·¤¿ÈãÆñ·èµÄ¤ò´±Å¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¹ñÆâ¸þ¤±¡×¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë·ÐºÑÅª¤ÊÄù¤áÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£19Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Î¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£°ìµ¤¤ËÊóÉü¼êÃÊ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¹ªÌ¯¤À¡£±ø¤ìÌò¤ÏÁíÎÎ»ö¤ËÇ¤¤»¡¢¸â¹¾¹ÀÂç»È¤Ë¤Ï¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤ë³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤³¤½Ãæ¹ñ¤¬ËÜµ¤¤À¤È¤¤¤¦¾Úº¸¤À¤í¤¦¡£
Í¦¤Þ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¹ñ±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤
²¿¤è¤ê¤âÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÅÙ¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡È¸Ä¿ÍÅª¡É¤ËÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê»º·Ð¿·Ê¹¤Ç¤µ¤¨¡¢11·î18Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÙÈ¯¸À¡¡ÂæÏÑ¿¯¹¶ÍÞ»ß¤Ø¡ØÀµÏÀ¡Ù¤â¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤º¡×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀ¯ÉÜÆâ¤Ç½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤ÆÅúÊÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¹ñ²ñÏÀÀï¤ÎÇä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤ÇËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Í¦¤Þ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¹ñ±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢1933Ç¯2·î¤Ë¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Îã¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤Î¸å¤ËÆüËÜ¤¬ÇÔÀï¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÀÆ»¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï10·î21Æü¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤«¤é1¥«·îÂ¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀÜ¶ø¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¤äAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤â¤½¤Î³°¸òÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë´ó¤»¤ë¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤¼¤Ò¤È¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î´íµ¡¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë