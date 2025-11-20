東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、免疫生物研がS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、免疫生物研がS高

20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数329、値下がり銘柄数224と、値上がりが優勢だった。



個別では免疫生物研究所<4570>がストップ高。情報戦略テクノロジー<155A>、グリーンモンスター<157A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>、ＳＢＩインシュアランスグループ<7326>など7銘柄は年初来高値を更新。ラクオリア創薬<4579>、サイバー・バズ<7069>、豆蔵<202A>、ミーク<332A>、フルッタフルッタ<2586>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ＬＯＩＶＥ<352A>など18銘柄が年初来安値を更新。アクアライン<6173>、Ｓｏｌｖｖｙ<7320>、デジタルプラス<3691>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ＭＴＧ<7806>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

