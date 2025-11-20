　20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　117108　　　 5.8　　　 42780
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 21235　　　 6.2　　　　5978
３. <1321> 野村日経平均　　 16311　　　58.9　　　 51920
４. <1360> 日経ベア２　　　 13304　　 -13.5　　　 146.7
５. <1579> 日経ブル２　　　 10039　　　-9.7　　　 460.4
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9557　　 -20.4　　　 50720
７. <1540> 純金信託　　　　　8670　　　18.4　　　 19515
８. <1306> 野村東証指数　　　5945　　　47.8　　　3472.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4692　　　17.3　　　　2408
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3386　　　13.9　　　 675.6
11. <1655> ｉＳ米国株　　　　2519　　 187.2　　　 763.1
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2338　　　-5.7　　　　 241
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　2254　　　21.7　　　　5206
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　2250　　 127.0　　　 51730
15. <1330> 上場日経平均　　　2110　　 141.4　　　 51990
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2041　　　41.7　　　 65640
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1987　　 130.5　　　 58680
18. <1545> 野村ナスＨ無　　　1745　　　49.4　　　 39810
19. <314A> ｉＳゴールド　　　1624　　 134.7　　　 302.7
20. <1358> 上場日経２倍　　　1434　　 129.4　　　 81030
21. <2036> 金先物Ｗブル　　　1411　　　38.3　　　160350
22. <1542> 純銀信託　　　　　1254　　　28.1　　　 23240
23. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1179　　 250.9　　　 30480
24. <2865> ＧＸＮカバコ　　　1156　　 691.8　　　　1205
25. <2243> ＧＸ半導体　　　　1003　　 573.2　　　　2573
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 975　　　23.3　　　　2389
27. <1489> 日経高配５０　　　 968　　　33.7　　　　2700
28. <200A> 野村日半導　　　　 927　　 -25.2　　　　2266
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　 897　　 132.4　　　 51970
30. <1328> 野村金連動　　　　 874　　　74.1　　　 15205
31. <1308> 上場東証指数　　　 799　　　19.3　　　　3428
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 753　　 -36.7　　　 718.1
33. <2244> ＧＸＵテック　　　 720　　　95.7　　　　3113
34. <380A> ＧＸ中国テク　　　 704　　　80.5　　　　1169
35. <1398> ＳＭＤリート　　　 614　　 116.2　　　2057.0
36. <1615> 野村東証銀行　　　 593　　 -27.0　　　 482.9
37. <1348> ＭＸトピクス　　　 589　　 584.9　　　　3459
38. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 561　　 180.5　　　 365.2
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 486　　 -43.8　　　 58650
40. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 474　　 -35.5　　　　 149
41. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 467　　 -36.9　　　2154.0
42. <1571> 日経インバ　　　　 463　　 -13.1　　　　 420
43. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 406　　 -47.3　　　 342.1
44. <1580> 日経ベア　　　　　 387　　 -33.5　　　1117.0
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 387　　　77.5　　　 25615
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 386　　　22.9　　　 52070
47. <1651> ｉＦ高配４０　　　 378　　1011.8　　　　2491
48. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 366　　2340.0　　　　3034
49. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 365　　 114.7　　　 11540
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 362　　　24.0　　　 10915
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


