ETF売買代金ランキング＝20日前引け
20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117108 5.8 42780
２. <1357> 日経Ｄインバ 21235 6.2 5978
３. <1321> 野村日経平均 16311 58.9 51920
４. <1360> 日経ベア２ 13304 -13.5 146.7
５. <1579> 日経ブル２ 10039 -9.7 460.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 9557 -20.4 50720
７. <1540> 純金信託 8670 18.4 19515
８. <1306> 野村東証指数 5945 47.8 3472.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 4692 17.3 2408
10. <1568> ＴＰＸブル 3386 13.9 675.6
11. <1655> ｉＳ米国株 2519 187.2 763.1
12. <1459> 楽天Ｗベア 2338 -5.7 241
13. <1329> ｉＳ日経 2254 21.7 5206
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2250 127.0 51730
15. <1330> 上場日経平均 2110 141.4 51990
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2041 41.7 65640
17. <1326> ＳＰＤＲ 1987 130.5 58680
18. <1545> 野村ナスＨ無 1745 49.4 39810
19. <314A> ｉＳゴールド 1624 134.7 302.7
20. <1358> 上場日経２倍 1434 129.4 81030
21. <2036> 金先物Ｗブル 1411 38.3 160350
22. <1542> 純銀信託 1254 28.1 23240
23. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1179 250.9 30480
24. <2865> ＧＸＮカバコ 1156 691.8 1205
25. <2243> ＧＸ半導体 1003 573.2 2573
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 975 23.3 2389
27. <1489> 日経高配５０ 968 33.7 2700
28. <200A> 野村日半導 927 -25.2 2266
29. <1346> ＭＸ２２５ 897 132.4 51970
30. <1328> 野村金連動 874 74.1 15205
31. <1308> 上場東証指数 799 19.3 3428
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 753 -36.7 718.1
33. <2244> ＧＸＵテック 720 95.7 3113
34. <380A> ＧＸ中国テク 704 80.5 1169
35. <1398> ＳＭＤリート 614 116.2 2057.0
36. <1615> 野村東証銀行 593 -27.0 482.9
37. <1348> ＭＸトピクス 589 584.9 3459
38. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 561 180.5 365.2
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 486 -43.8 58650
40. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 474 -35.5 149
41. <1343> 野村ＲＥＩＴ 467 -36.9 2154.0
42. <1571> 日経インバ 463 -13.1 420
43. <1475> ｉＳＴＰＸ 406 -47.3 342.1
44. <1580> 日経ベア 387 -33.5 1117.0
45. <2559> ＭＸ全世界株 387 77.5 25615
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 386 22.9 52070
47. <1651> ｉＦ高配４０ 378 1011.8 2491
48. <2860> 野村独株Ｈ有 366 2340.0 3034
49. <1547> 上場ＳＰ５百 365 114.7 11540
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 362 24.0 10915
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
