2012年（平成24年）、関西地方で26歳女性が恋人の30歳男に包丁で50カ所以上刺される事件が発生した。男は無職で借金まみれ、女性などの名義で800万円以上を騙し取っていた。事件前、女性が別れを決意すると激昂し、復縁を迫って襲撃。いったいなぜ事件が起きたのか？ 前編では、男の経歴、事件が起きるまでの状況について迫る。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

身分証も持たず20代で路上生活者に

西田聡（30）は4人兄弟の長男として生まれたが、まるで責任感がない男だった。高校中退後、ギャンブルに狂って遊びまくり、その借金を両親に尻ぬぐいさせ、「女ができたから」と実家を出て行った。

結婚後、2児をもうけたが、ギャンブル癖が治らないことから、妻にも愛想を尽かされて離婚。1児を引き取ったが、その世話を両親に押し付けて、自分は流れ者のような生活をするようになった。

気ままな生活の代償は、社会生活との決別だった。保険証も免許証もない西田は、あらゆる場面で「身分証の提示」を求められると対応に困り、役場で住民票も取得できず、アパートも契約できないため、20代にして路上生活者になった。

そんな人間を雇用する企業もなく、ネットカフェなどを渡り歩き、周囲の人間を騙して金を得る詐欺師になった。

被害者女性との出会い

そんなときに知り合ったのが被害者の杉浦華代さん（26）だった。当時は音大に通う女子大生。西田とはバンド活動をしていたとき、その周辺者として知り合った。

「オレの父親はレコード会社社長。ミュージシャンの発掘を手伝っている。いずれは専務になる予定だ」

「今は母親が経営する居酒屋でアルバイトしている。実質的な経営は任されているので、社長も同然だ」

こんなホラ話で気を引き、西田は華代さんと付き合うようになった。華代さんとホテルに入ると、そこで入浴や食事も済ませていた。西田としては遊びのつもりだったが、意外にも華代さんが自分にとってうってつけの人物であることが分かってきた。

田舎の旧家の2人姉妹の次女で、姉は結婚するために家を出て行き、実家は婿養子を欲しがっていた。広大な宅地と田畑があり、西田は実家に招かれるようになると、「自分にできることがあれば、何でも言ってください」と言って、農作業などを手伝い、華代さんの両親や祖父母にも気に入られた。

西田は“将来の婿”として、華代さんの実家に頻繁に泊まるようになった。

「カードを作れば、10万円の謝礼を貰える」

だが、先立つものは金だった。西田は華代さんに「サラ金でカードを作れば、証券会社から謝礼として10万円もらえる」などとウソをつき、次々と華代さんにカードを作らせた。

そのカードから金を引き出し、華代さんには“謝礼”を渡して、あとは自転車操業で金を借りまくり、事実の発覚を防いでいた。

さらに「通帳に記帳すると、証券会社に分かる仕組みなので、手数料として50万円取られる。だから自分が管理した方がいい」などと言って、華代さんの口座を管理するようになり、そこからも金を引き出していた。

もちろん、それだけでは生活費が足りないので、別の知人男性にも同じ話をして、華代さんと付き合っている間に800万円もの金を借りていた。

西田は自分の正体がバレそうになると、「出張することになった」「入院することになった」などと言って姿をくらまし、華代さんには頻繁に別れ話をして気持ちを揺さぶり、「何でオレを信じてくれないんだ……」とさめざめと泣いて、復縁するという行為を繰り返していた。

華代さんは西田の巧妙なウソに騙され、相手の両親に会うこともなく、自宅に一度も招かれないまま、6年間も西田と付き合っていた。

「ウソつき！ どういうことなのよ！」

ところが、結婚話が煮詰まってきても、西田が両親に会わせようとしないので、華代さんは不審に思い始め、西田から聞いていた自宅マンションを訪ねてみた。すると、そこには西田が住んでいないことが判明。勤務先として聞いていた居酒屋も存在しないことが分かった。

「ウソつき！ どういうことなのよ！」

西田は華代さんに問い詰められ、自分の素性が全部ウソだったことを認めた。

「でも、オレの気持ちは本当だ。心から愛している。お父さんやお母さん、おじいさんやおばあさんにも尽くしていきたい」

「アンタが無職の流れ者だったなんて、今さら親に説明できるわけがない。もう家に来ないでよ！」

困惑した華代さんは友人たちに相談し、「サラ金でカードを作ったら、謝礼がもらえるなんておかしい」と指摘され、サラ金会社に問い合わせたところ、自分のカードで計201万円の借り入れがあり、そのうちの121万円が返済されていないことが分かった。また、自分の口座を調べたところ、計382万円が無断で引き出されていたことも分かった。

「騙されていた。もうあいつとは別れる。もう二度と会わないから協力して欲しい」

事件の1週間前、華代さんは母親にすべてを告白した。カードが使えなくなったことを知った西田は、激怒して電話してきた。

〈《懲役は…》「心から愛していた」元恋人をなぜ包丁で50ヵ所も刺したのか…？ 26歳女性を殺害した男（30）の「あまりに身勝手な犯行理由」（平成24年）〉へ続く

（諸岡 宏樹）