プラスは、デコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズから、光沢インクによるきらめくデザインが楽しめる「デコラッシュ＜限定＞キラリ」（7種類）を、2026年1月8日に発売します。実売価格は各440円（税込）。

記事のポイント 「デコラッシュ キラリ」は、光沢のある華やかなデザインで、手帳やノートを鮮やかに彩ります。メッセージカードやハガキ、便箋のデコレーションにもオススメ。12月に横浜で開催される「文具女子博2025」で先行発売されるので、いち早く欲しい方は会場へ足を運んでみては？

本製品は、修正テープのようにテープを引くだけでデザイン柄が転写され、手帳や日記、ノート、カードなどを華やかに飾れるデコレーションテープ。

今回の「デコラッシュ＜限定＞キラリ」では、光沢インクを使用し、輝きとツヤを感じる柄を表現。花束、リボン、クリームソーダなど、バリエーション豊かでおしゃれなテープデザインが、毎日の大切なスケジュールを華やかに彩ります。本体も細かなシルバーラメをちりばめたキラリ仕様に仕上げられています。

ラインナップは、「花束」「ホシ」「リボン」「クリームソーダ」「宝石」「シャボン玉」「街並み」の全7柄。

「デコラッシュ」は、薄くて凸凹しない転写式フィルムテープなので、手帳が分厚くならず、インクのにじみや裏抜けしないイラストを描いたような仕上がりです。長さも自由にコントロールできるので、ワンポイントデコ、長く引いてラインデコも思いのままにアレンジできます。

手帳やノートを閉じたときにまれに生じる、引いたテープ同士が貼りついて、はがれてしまう現象を防ぐため、基盤のPETフィルムに細かな粒子が練りこまれた「マットPETフィルム」を使用。表面の微細な凸凹で接地面を低減することで、テープがはがれにくく、使用感がアップしました。

独自機能として、指１本で開閉できる「ワンタッチキャップ」や、直進性に優れ、なめらかな使い心地を実現する「ミニローラー」、テープ浮きを防ぎ密着性を高める「ピタッとヘッド」、左利き対応など、抜群の使いやすさを実現しています。

転写したデコレーションを消すのに適した素材の「デコラッシュ専用消しゴム」（別売）も用意されています。

なお本製品は、2025年12月18日（木）〜21日（日）にパシフィコ横浜で開催される「文具女子博2025」にて、数量限定で先行販売されます。

プラス 「デコラッシュ＜限定＞キラリ」 発売日：2026年1月8日 実売価格：440円（税込）

