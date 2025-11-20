タレントにしおかすみこ（51）が19日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト生出演。公表していた認知症の母が亡くなっていたことを明かした。

今放送のテーマは「障がいがある人の家族」。にしおかは母が認知症、姉がダウン症だと明かしている。にしおかは「小さい頃からヤングケアラーではないので。姉の世話もしてないし、苦労してないんですよ。自分の元気と幸せだけ考えて生きなさいって言われてきて。自分ファーストで生きてきたんですよ」と前置きした上で「数日前に母が亡くなって。今まさに、姉と私がどう幸せに生きていくかっていうのが、絶賛迷子中なんですよ」と打ち明けた。

「実家に戻って5年なんですけど、最初の頃は私が病んじゃうぐらいだったら、姉を施設にお願いするって思ってたんですけど。今その母が亡くなったばかりだし、姉をすぐ施設にっていうのが、施設がどうじゃなくて、かわいそうでできなくて」と現在の状況について明かした。

続けて「私が仕事に行く時に、姉を1人で留守番したことないんですよ。残せなくて。今日なんて今、楽屋にいるんですよ。楽屋でEテレ見てる。早々にいろんな方にお世話になりながら、私も幸せで、姉も姉らしく生きられる方法を模索しないといけないなと思ってる中」と語った。

にしおかは2007年にSM女王のネタ「にしおか〜すみこだよ〜」で一世を風靡（ふうび）。著作「ポンコツ一家」「ポンコツ一家2年目」で自身の家族風景を赤裸々に明かしていた。