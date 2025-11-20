220円以上でも欲しい！【ダイソー】思わず触りたくなる♡「ふわふわアイテム」

寒さが深まる季節、手に取りたくなりそうなのが “ふわふわ素材” のアイテム。【ダイソー】にも、そんな「フェイクファーアイテム」が続々とお目見えしているようです。今回は、\220（税込）以上でもおすすめしたいバッグやポーチ、スマホストラップをピックアップ。プチプラながらも高見えするデザインばかりなので、ぜひ店頭でチェックしてみて。

カラビナ付きで便利！ シックなグレーが大人っぽいポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

@ftn_picsレポーターとも*さんが「ふわふわな手触りで心地いい」とコメントする、ハート型がキュートなポーチ。フェイクファー素材が上品で、くすみグレーが大人にもぴったり。白・ピンク・ブラウン・グレーの全4色展開。カラビナ付きでチャーム感覚で使えるのもうれしいポイント。

ファッションアイテムとしても活躍するスマホストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

レポーターとも*さんが「肌触りが最高」というスマホストラップ。リッチ感漂うフェイクファーが、持つだけで季節感を添えてくれそうです。とも*さんが「ストラップとして使うのはもちろん、付属のカラビナでバッグにつけたり」と提案するように、コーデのワンポイントにファッションの一部として楽しむのもおすすめです。

ふわもこポーチに収納できる！ 見せたくなるエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

ふわふわのフェイクファーポーチに、エコバッグがすっぽり入った便利アイテム。ころんとした丸いフォルムで、触れたくなりそうな可愛さです。レポーターとも*さんも「ふわっふわの手触りで気持ちよく、使って汚したくないほど」とお気に入りのよう。カラビナ付きだから、バッグやボトムスにチャームのように付けて持ち歩けるのも魅力です。

見た目も機能も◎ 内ポケット付きで使いやすそうなバッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

まるっとしたフォルム × フェイクファーでシーズンムード溢れるバッグは、スタイリングのアクセントとしても活躍しそう。「フェイクファーの手触りが頬ずりしたくなっちゃうほど気持ちよく、ずーっと触っていられます」と、レポーターとも＊さんのお墨付き。また、内側にはポケットも付いているとのことなので、見た目の可愛さだけでなく使いやすさも期待でき、お出かけシーンにもぴったりなアイテムといえそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K