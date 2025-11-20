〈公園のトイレで「お尻の穴にチンチン入れさせて」と…性被害を受けた小3男子の母親が“加害者との3年間の文通”の果てに感じた絶望とは〉から続く

北海道に住む小学校3年生のサトルくん（仮名・当時8歳）が、近所の住宅街にある小さな公園内で、中学1年の男子生徒Aから繰り返しわいせつな行為を受ける事件が2021年に起きていた。

【写真】加害者から「お尻の穴にチンチン入れさせて」と迫られたトイレ。すぐ側に車道があり、人通りもそれなりにあるが…

同じ少年野球チームのメンバーだったAはサトルくんを公園へ誘うと唐突に自分の性器を露出させ、「俺の下半身を見ろ、お前の下半身を見せろ」と命令。そしてサトルくんの手を掴み、自分の性器を触らせた。

別の日には、公園内にある女子トイレにサトルくんを連れ込み、ズボンを脱がせると「お尻の穴にチンチン入れさせて」と言い、自身の性器を挿入しようとした。サトルくんはその後PTSD（外傷後ストレス障害）の診断を受けるほど精神を病み、生活は一変してしまった。



サトル君が受けた診断書には「心的外傷後ストレス障害」と書かれている

加えてサトルくんは小学校5年の6月に、同級生Bから首を絞められるなどのいじめ被害を受けている。休み時間にBからヘッドロックをするように首を絞められ、担任に訴えたところBも行為を認めた。8月末にも、他の児童同士のトラブルに巻き込まれたサトルくんがまたしてもBから首を絞められたという。

さらに9月にも、サトルくんが自分の席に立っていたところ、Bにいきなり後ろから肩を叩かれ、サトルくんが「やめろよ」と言うと今度は後ろから右腕を回してきて、首を絞められた。Bも首を絞めたことを認めている。

「なぜかほとんど毎回、ぼくだけ注意をしているのが不思議なところがある」

9月にはサトルくんの母親は市の教育委員会に「いじめ重大事態」を申し立て、調査が始まることになった。

「これらの件は、『いじめ重大事態』としてきちんとした調査をお願いしていますが、調査はまだ終わっていません」（サトルくんの母親）

調査に対して、サトルくんも文書を提出した。

《首しめのけんのときとかそういうときに教頭先生と話す事があるのですけど、そのときの教頭先生の圧がすごいのと、話し方が一方的（必要なじょうほうだけをきき出してくる。）だから、自分の意見も聞いてほしい。先生から注意を受けていることがあるけど、なぜかほとんど毎回、ぼくだけ注意をしているのが不思議なところがある。

（中略）

首しめ事件とかもうキツ過ぎてまともにとりあってるのでさえもギリギリでしかもしとレスためこんでるんでまわりのささいな悪口とかそういうのでも精神ギリギリたもってるのがキセキぐらいなんです。それで、首しめ事件にまた2〜3年もかけてたらすーごくつらいからいやだなと思います》（原文ママ）

調査は長期間にわたり、警察にも被害届を出して受理されている。

「受理はされたんですが、相手が事件当時小学5年生ということで、触法少年事件になり、捜査に協力するかどうかは加害者が選べるんです。さらに学校でも調査が進んでいるところなので、『捜査できないかもしれない』と念を押されています」

警察は現場検証などを行ったが、Bの証言はサトルくんの証言とは大きく食い違うものだった。

「Bは『複数の子にいじめられた、僕も被害者だ』と言っていたようです。『だから仕方なしに首を絞めたんだ』とも主張していました。その後は、Bの保護者も『いじめのことは思い出すとつらそうだから』ということで捜査への協力を拒否されて、捜査は終わりになりました」

「バスケ部で“ズボンおろし”事件があったんです」

サトルくんは今年度からは中学生になり、バスケットボール部に入部したが、今度はそこで過去の性被害を思い出す事件が起きてしまったという。

「バスケ部で“ズボンおろし”事件があったんです。学校の先生から聞いたんですが、部員の上級生が関わっていて1年生が巻き込まれ、ズボンと下着を下げられたのです。息子は当事者ではないのですが、小学校時代に受けた性被害のフラッシュバックを起こしています。合計10人以上が関わっていたようです」

さらに、登下校で通っているトンネル内に書かれた性的な落書きにも敏感に反応してしまい、精神的なダメージを受けたという。

「サトルはしばらく親にも言わず1人で我慢していたのですが、ストレスが積もった結果『トンネルが怖い！』と急に呼吸が乱れ、動かなくなったんです。そして2学期になると学校へ行けない日が増えてきて、自傷行為も時々してしまうようになりました」

「急に動けなくなって布団やトイレの中でこもって…」

サトルくんの不登校は、家庭に大きな影を落とした。服用する薬も増えた。

「登校時間が近づくと『ドキドキしてきた』と言うようになりました。『よし、行くぞ』という気分になれば登校できるんですが、急に動けなくなって布団やトイレの中でこもって、『うー』と唸ったり、精神的なキャパを超えて『わー』と叫んだりします。『じゃあ休む？』って聞くと静かにうなずいて。そこからクールダウンをして、その日の体調を整え直す。その繰り返しです」

中学入学を機に転院し、定期的に通っているメンタルクリニックでは、心理士からアドバイスも受けた。

「『過去を過去にしていきましょう』と言われました。そのためにも、性被害の後に受けた首締め事件の調査が早く進んでくれるといいのですが……」

サトルくんは現在もPTSDの治療を続けている。母親も性被害事件や首絞めいじめ事件の対応にストレスが募り、最近では、ChatGTPに相談することもあるという。

「壁打ちをするように吐き出しています。市民として何ができるのかと聞くと、“個人でやりとりしても効果がないから、陳情書を作ってみましょう”と言ってくれたりします。息子の自傷行為とどう向き合っていくかを相談してしまうこともあります。息子も部活で悩んだときなどは相談していました」

（渋井 哲也）