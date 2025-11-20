“車好き”人気ラッパー「2台同時納車」を報告 3台乗り継ぐお気に入り“高級SUV”をフルオーダーで「今まで史上最高のG63だな」
“車好き”として知られるラッパーのAK-69が20日までに、自身のインスタグラムを更新。「2台同時納車」を報告した。
【写真あり】AK-69、納車された“最高級SUV”内外装全部みせ
AK-69は「2台同時納車」と書き出し、新たな愛車の写真を大量に投稿しながら「1台目はフルオーダーNEW G63」と報告。「詳細はYoutubeの愛車紹介上がったで観てー」とつづった。
さらに自身のYouTubeでも納車される様子を公開。これまで3台乗り継いできたお気に入りのモデルである『G63』（メルセデス・ベンツ Gクラスベース）を「仕様から、革、ウッド、外装色、ホイールだったりすべてを自分で決めることができるオーダー」をしたといい、納車を前に「非常に楽しみ」と明かしていた。
書類のやり取りをへて、いよいよ“愛車”とご対面。納車スペースがジャングル風の演出になっており、AK-69は「めっちゃいい色やん！」「It's like jungle man!!」と大興奮。続けて、「色がちゃんと見たい」とトレードマークのサングラスを外して、愛車の内外装をテンション高く、細かく紹介。さらに試乗してその乗り味を伝えた。
