青木源太アナ、ハイヒール・リンゴは“大谷翔平選手” 理由も明かす「まさにユニコーン」
関西テレビは開局67周年を迎える22日、午前10時半から午後4時まで、5時間半の生放送となる大型特番『カンテレ祭り！よ〜いドン！SP＆ドっとコネクトSP』を放送する。出演する青木源太アナウンサーがコメントを寄せた。
【番組カット】前代未聞な挑戦に臨むブラックマヨネーズ・小杉竜一
午後2時〜4時の『よ〜いドン！SP』第2部では、目玉企画の一つとして、関西の朝の顔として親しまれる『よ〜いドン！』と情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』のレギュラー陣による一大クイズ対決コーナー「クイズ！できる？できない？ カンテレ番組 人気出演者 秋の大挑戦SP！」が開催される。
スタジオには、円広志率いる『よ〜いドン！』チーム（ベテランチーム／若手チームの2チーム）と、青木源太率いる『とれたてっ！』チームが、番組のプライドをかけて集結。普段は見られない豪華メンバーによるコラボが実現し、チーム対抗戦で激突する。
挑むのは、カンテレの番組の人気出演者たちによる本気のチャレンジVTRを見て、その挑戦が「できる」か「できない」かを予想するクイズ。『マルコポロリ！』からは東野幸治らポロリメンバーが「大縄跳び10回連続成功」に、そして『ウラマヨ！』からはB'zを敬愛してやまない小杉が「B'zの楽曲“ultra soul”のイントロ中に“早着替え”でボーカルの稲葉浩志になりきり、サビで見事にシャウトする」という、前代未聞の挑戦に臨む。
青木アナは「『とれたてっ！』は、ハイヒール・リンゴさん、メッセンジャー黒田（有）さん、ブラマヨ・吉田（敬）さんと、曜日で言うと、共演していないメンバーなんですけど、そこは私が中心となって、チームが1つになるようにまとめあげます。やっぱりチーム内で不協和音があると、チーム戦は勝てないので。今年、ワールドシリーズ2連覇を達成した“ロサンゼルス・ドジャース”のようなチームを作ります。イメージとしては、私が監督のデーブ・ロバーツさんです」と意気込む。
そして、リンゴを大谷翔平選手、黒田を山本由伸投手、吉田を佐々木朗希投手になぞらえ分析。「リンゴさんは、もちろん大谷翔平選手ですよ。『よ〜いドン！』と『旬感LIVE とれたてっ！』両方のレギュラーで活躍する唯一無二の存在ですからね。まさにユニコーンです」と理由を説明し、活躍に期待を寄せた。
