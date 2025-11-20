·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢ºÊ¡¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤È¤Î¡È³Êº¹¡É¤Ë¤Ü¤ä¤¡¡ÃË½÷¤Ç¡Ö°ã¤¦¤Î¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Çºî²È¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÃË½÷µÕÅ¾¡ªÃË¤â¥Ä¥é¥¤¤è¡ªÃË¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌSP¡×¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤µ¡É¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡ª40ºÐ¡¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬¶á±Æ¸ø³«
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¡ÈÎÁÍý¤Î°·¤ï¤ìÊý¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤µ¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¡Ö¤¹¤°¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÃË½÷¤Ç¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢Ãë¤Ëºî¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤¬¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é»°³Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÂô¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Ç´¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£¤Ò¤È¤ê¤Î·ÚÌ¯¤Ê²ÈÄí¥È¡¼¥¯¤¬ÈÖÁÈ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
